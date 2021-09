Journal d’un Noob (Guerrier) T6 chez Jungle/404 Éditions

Poursuivons les aventures du « Journal d’un Noob (Guerrier) » avec un sixième tome mouvementé ! Un titre qui est le must-have « geek » préado/ado, tiré de l’univers du jeu vidéo Minecraft, où l’on suit une bande de « noob » dans une quête médiéval fantasy incroyable à travers le monde de Minecraftia.

Amitiés improbables, humour, zombies, dragons, mages sont au rendez-vous de ce sixième tome intitulé : Trouble dans l’End, disponible depuis le 18 Août 21 aux Éditions Jungle.

Le décor :

Si t’avais raté le début, clique sur le tome que tu veux connaitre >> TOME 1 TOME 3

Une nouvelle quête en chasse une ancienne !! Notre équipe « fantabuleuse » (de bras cassés !!) a survécu à une horde de zombies d’Herobrine, et se remet en marche vers le fief de Marguerite ! Grâce à son grimoire, ils espèrent pouvoir ramener Maître Albéric de l’End.

Mais, sur le chemin dans les plaines ensoleillées, les discussions vont bon train entre nos quatre guerriers, et les avis commencent à diverger.

Marguerite, d’une seule réflexion, ramène tout ce petit monde, les pieds sur terre. Car, malgré l’entrain de Bagel a vouloir absolument ressusciter Albéric, il faut être conscient qu’avec lui, reviendra également l’Ender Dragon. Et qu’il mettra tout Minecraftia en danger. Mais, Bagel est têtue comme une mule : quoi qu’il en coûte, elle ramènera le mage.

Chemins faisants, ils sont attaqués par deux zombies, avant de retrouver la maison de Marguerite sans dessus dessous !!! Bizarrement, rien n’a été dérobé, même pas le grimoire contenant le secret de la résurrection … qui trône seul sur une étagère, comme un signe !

Tandis que tous les membres de l’équipe s’octroient un bon repos pour déguster les cookies préparés par Marguerite, Bagel disparaît avec le grimoire …

Le point sur la BD :

Il n’y a pas à sourciller !!! Même après six tomes, le Journal d’un Noob Guerrier est un vrai succès auprès des préados et ados. Pourtant la recette est assez simple : un scénario médiéval fantasy adapté aux geeks de la planète entière, entre jeu vidéo, design cubique de Jez et couleurs acidulées d’Odone.

Pirate Sourcil déroule lentement le récit où se succède les quêtes, et ramène le lecteur à ce qu’il y a de plus important sur la planète : l’amitié et l’aventure !! Ici, il confronte l’équipe a un gros dilemne. Mettre l’univers en danger. Ou ramener son ami à la vie en évitant les pièges tendus au fil de la quête.

Et les dilemmes, nous, les lecteurs, on connaît ça chaque jour dans notre vie ! Heureusement, pas aussi grave que celui-ci, mais tout serait tellement plus simple si nous étions dans Minecraftia aussi !!!!!

Alors ? Pourquoi ne pas craquer pour cette dose de bonne humeur permanente, et ces noobs à la réflexion limitée mais toujours teintée d’humour, grâce à ces personnages auxquels on s’attache tome après tome aux Éditions Jungle !

La conclusion :

Toujours présent/tes pour suivre les aventures de ces compagnons de route dans Journal d’un noob guerrier aux Éditions Jungle. Un sixième tome qui annonce un bon gros merdier à venir (un peu comme dans chaque tome!!) grâce à cette équipe de bras cassés qu’on adore, même s’ils ne sont pas très fut-fut, ils ont toujours la bonne étoile de leur côté !!

On comprend amplement le succès de la série : une recette simplement addictive, avec les bases de la vie : aventure/amitié/quêtes !!!!