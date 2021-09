La sorcière de Sealsea est un roman de Philippa Gregory, paru aux éditions Hauteville, en septembre 2021. Un récit historique qui met en lumière les difficultés des femmes au XVIIème siècle, en Angleterre, époque périlleuse pour toute femme indépendante…

Sur l’île de Sealsea, la veille du solstice d’été, en juin 1648, une jeune femme percevait le léger roulement des galets que la marée montante faisait s’entrechoquer, et glisser, avant de s’échouer doucement sur la plage. En cette veille du solstice, la jeune femme frissonnait malgré la chaleur nocturne, car elle était venue voir un fantôme. En effet, c’était la seule nuit où les esprits revenaient fouler la terre, en plus du jour de leur saint patron. Cependant, elle ne pensait pas que sa brute et ivrogne de mari avait jamais bénéficié de la protection d’aucun saint. Un ange n’aurait jamais pu veiller avec bonté sur lui, lors de ses trajets entre le port et la taverne. Elle ne savait pas où il était, s’il était mort ou enrôlé dans la Marine… Ainsi, si elle le voyait, alors elle saurait avec certitude qu’il était mort…

Le fond de ce récit historique est trouble, avec le royaume d’Angleterre qui est déchiré par une guerre civile entre les partisans de Charles Ier et les Parlement insurgé. Même sur l’île de Sealsea, les temps sont troubles. Au milieu de tout cela, il y a Alinor, une jeune guérisseuse, qui va bientôt rencontrer James Summer, un noble catholique. Les deux jeunes gens tombent rapidement amoureux, mais la jalousie, la peur, la détermination vont mettre à mal leur amour naissant. Ainsi, le récit s’appuie, sur fond de romance envoûtante, sur la condition des femmes au XVIIème siècle, décrivant le combat d’Alinor, ses ambitions pour s’en sortir. Le roman est captivant, bien documenté et l’intrigue est captivante, réaliste, bien écrite et envoûtante.

