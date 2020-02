Journal d’un Noob Tome 3 : La traversée du désert

C’est toujours un plaisir de retrouver cette adaptation BD des romans de Cube Kid, que l’on peut qualifier « d’anti-dépresseur » notoire !! Ce troisième opus du « Journal d’un Noob » entraine nos compagnons préférés dans le désert à la recherche du portail de l’End !!! Une nouvelle aventure hilarante pleine de surprises, parue le 20 Février 2020 aux Éditions Jungle ! +8 ans

Si, tout ce que je viens de dire ne vous parle absolument pas, demandez à votre rejeton ou cliquez >> ICI pour retrouver la chronique du premier tome !!!!

Le décor :

On retrouve nos compagnons, dans une forêt verdoyante, en direction de la maison de Marguerite. Ou devrais-je plutôt dire … retrouvons nos compagnons, PERDUS au milieu d’une forêt verdoyante, recherchant la maison de Marguerite !!!!! Comment est- ce possible ??? Cette guerrière de renom aurait-elle une si mauvaise mémoire pour ne pas retrouver son chemin ?? Et bien oui ! C’est seulement après trois jours de marche, que la porte de la dite maison est enfin devant leurs yeux !!

Ce qu’ils ne savent pas encore, c’est qu’Albéric le terrible, les a devancé. Après s’être débarrassé du fidèle compagnon de Marguerite, son loup « Croq’monstres », il a eu la patience de rester caché jusqu’a leur retour. Derrière le seul paravent de la pièce principale, il n’en croit pas ses yeux : elle s’est non seulement acoquinée avec un zombie et un villageois, mais, en plus, elle a des projets complètement fous !!!

Pendant que Blurp s’occupe de donner les « bâtons de Blaze » à Marguerite afin qu’elle puisse créer un oeil d’Enderman, Minus remarque quelque chose d’anormal derrière le paravent. Espérant trouver Croq’monstres caché derrière, il est très déçu lorsqu’il découvre seulement un paire de bottes en or !!! Le zombie ne pouvait être plus ravi : il prend les bottes d’or comme un cadeau providentiel, pendant qu’Albéric ronge sa haine d’avoir perdu ses chaussures !!!!

Les voilà parés pour une nouvelle aventure : trouver le portail vers l’End grâce à l’oeil, et terrasser l’Ender dragon !!!! Cependant, Albéric et son apprenti Bagel n’ont pas dit leur dernier mot pour les en empêcher !

Le point sur la BD :

Une nouvelle aventure loufoque de nos trois stupides … naïfs … hilarants compagnons, qui multiplient les bourdes sans s’en apercevoir !!! Les auteurs s’en donnent à coeur joie, on se demande même si ce joyeux trio : Pirate Sourcil, Jez et Odone, ne s’identifient pas un peu aux personnages qu’ils ont créé pour mieux inventer tous ces échanges furieusement saugrenus !!!!!

Dans ce troisième opus de « Journal d’un Noob » intitulé : La traversée du désert, le calme disparait pour laisser place à l’action et aux explosions, sans perdre de l’absurdité des situations et des dialogues !!

Chaque « tome» permet aux jeunes lecteurs de «grandir » avec les personnages. Mais surtout, de déculpabiliser » et de persévérer dans leurs efforts pour devenir des « méga-guerriers » de la vie. Même si cela doit être fait de façon maladroite comme dans la BD. Une série amusante aux Éditions Jungle !

La conclusion :

Avec cet humour sans queue ni tête, surtout sans prise de tête, cette adaptation de Journal d’un Noob aux Éditions Jungle reste un joyeux divertissement non réservé aux « minecrafters » que les adultes apprécieront tout autant. Un bon moyen de décompresser qui emmène au lecteur une bonne rasade de fraîcheur et de bonne humeur en BD.