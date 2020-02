Kachoo : la gamme de marionnettes Kaloo

Kaloo, marque française de doudous, présente une nouvelle gamme adorable et amusante, pour les tout-petits. Kachoo est une collection de doudous marionnettes, colorée et innovante, pleine de surprise et de personnages à découvrir.

Kaloo est une marque française qui depuis 1998, ne cesse de se réinventer, pour éveiller et amuser les tout-petits, à travers différentes gammes de doudous. La qualité et l’univers doux et chaleureux de la marque présentent des produits aussi beaux que résistants, adorables que qualitatifs.

Kachoo est donc une nouvelle collection pleine de surprise, pour les tout-petits. Une gamme de marionnettes colorée et innovante, pour s’amuser et faire rire les bébés, avec des personnages qui sont à cacher et à sortir de leur maisonnette. Le concept est simple, plaisant et efficace. Les marionnettes sont faciles à manipuler, à mettre et enlever de leur maisonnette, pour surprendre les tout-petits en les en sortant. Le jeu est amusant pour les tout-petits qui vont être surpris par le jeu de cache-cache qui se prépare.

Les marionnettes sont douces et agréables au toucher, présentant différents personnages attachants, Ted l’ourson dans son pot de miel, Jack le singe dans sa noix de coco, Robin le lapin dans son pot de carottes et Gabin le pingouin dans son igloo. Des univers différents, des animaux de toutes sortes, adorables et souriants, qui vont amuser les bébés, en sortant de leur cachette et montrant leur belle frimousse. Les finitions sont bien faites, les jouets parfaitement adaptés et plaisants à manipuler ou à toucher, pour les tout-petits. Un jeu d’éveil espiègle et efficace, pour amuser et faire rire les enfants, avec un cache-cache simple et drôle, attaché à un univers tout doux.

Kachoo est une nouvelle gamme de marionnettes adorables et surprenantes de la marque française Kaloo. Des peluches toutes douces, qui se manipulent facilement et qui se cachent dans leur petite maison, pour surprendre, au moment venu, les tout-petits, pour un joli moment de complicité, de découverte d’éveil et de rires.

L’univers doux, coloré et attendrissante de Kaloo est à retrouver par ici.