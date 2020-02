The Weather man : Un récit explosif chez Urban Comics !

Comment se dépêtrer d'une accusation d'attaque terroriste, qui a obligé une partie de la population a quitter la Terre pour rejoindre Mars, lorsqu'on ne se rappelle même pas y avoir participé ?!!! C'est pourtant la grosse galère dans laquelle « The Weather Man » va être plongé !! Un premier tome sci-fi percutant aux Éditions Urban Comics collection Indies à paraître le 28 Février 2020 … Accrochez vous, on est en 2770, et la technologie a atteint un sommet, ce qui va rendre la fuite un poil compliquée !!!!

Le décor :

Mars 2770 …

Aujourd’hui se tient la commémoration rendant hommage aux dix huit milliard de personnes disparues lors de l’attaque terroriste sur Terre en l’an 2763 … La foule, pleine de rancoeur, est placée dans différentes tribunes. A l’entrée, chacun est invité à acheter une rose, en souvenir des personnes perdues. L’émotion est à son comble devant le spectacle de cette planète devenue inhabitable. Bien que Madame Morgan continue à se souvenir de l’être cher grâce à un hologramme, elle a tenu à assister à l’événement, accompagnée d’Amanda.

Le lendemain … Sur le plateau de diffusion des infos, il manque encore Nathan Bright ! On découvre le fainéant Monsieur météo, toujours dans son lit, avec sa fidèle compagnonne : Saddie (son clebs). Après s’être fait passer un savon par la production, il file nonchalamment avec son chien, afin d’enregistrer sa prestation. Et quelle prestation ! Monsieur Nathan Bright s’est fait un nom grâce à l’originalité de sa présentation météo !!! Mais tout le monde n’est pas de cet avis. Dans le vaisseau approchant Mars, les gueules de tueurs n’ont qu’un mot d’ordre : récupérer LA cible !

Un rendez vous au restaurant plus tard, Nathan et sa petite amie se retrouvent attaqués. Son chien meurt sur le coup, et il découvre que sa petite amie à une drôle de façon de se sortir de cette situation difficile !!!!

C’est parti pour deux cent pages de poursuites et de découvertes identitaires pas toujours rigolotes !!

Le point sur le Comics :

Chers lecteurs, vous n’allez pas vous ennuyer une seconde ! Ce premier tome de « The Weather Man » donne le ton pour un comics hors normes ! Au scénario, Jody Leheup qui parait avoir de la suite dans les idées ! Grâce au duo improvisé qu’elle nous propose, on alterne entre explosions et franches rigolades saucées de boucherie !! Son univers futuriste bourgeonne de technologies émergentes, qu’elle extrapole pour rendre sa crédibilité à la vie sur Mars ! Mondes Virtuels, hologrammes, armes de poing plutôt destructrices, drogues régressives … tout est intensément déjanté mais tellement impeccable !

Un grand mystère entoure le personnage principal. Le lecteur reste fin énervé de retrouver la suite pour en savoir un peu plus sur les évènements passés !

Les illustrations de Nathan Fox et l’encrage de Dave Stewart rajoutent un grand plus au scénario qui se veut complexe. Ils nous offrent un spectacle réaliste et dynamique ! Ce premier tome aux Éditions Urban Comics est une vrai diablerie dont on sort aussi haletant que les deux personnages principaux !!!

La conclusion :

Tome 2 déjà prévu pour le 12 Juin 2020, l’attente ne sera pas trop longue pour avoir la suite ! « The Weather man » tome 1 nous laisse scotché avec son duo d’enfer obligé de coopérer pour trouver une issue à ce drame passé. Un tome 1 où le scénario est parfaitement impeccable : humour cinglant, ambiance technologique fine et technique graphique béton qui ajoutent à l’intensité de l’implication du lecteur.

Je vous laisse découvrir par vous-même ce nouveau comics aux Éditions Urban Comics, vous m’en direz des nouvelles !!!! (je croise les doigts pour une adaptation ciné :))