Tananarive – Le road trip d’un notaire retraité

Tananarive est un roman graphique de Mark Eacersall et Sylvain Vallée, paru aux éditions Glénat, en septembre 2021. Une bande dessinée touchante, présentant un road trip émouvant, d’un notaire retraité qui va partir à l’aventure, sur les traces d’un hypothétique héritier.

Dans son salon, un vieil homme raconte ses aventures passées à son ami. Ce dernier est très friand de ces aventures incroyables… Aussi, il demande à ce qu’il lui raconte encore l’histoire de l’opium, pendant l’évasion. Jo débute alors son récit, il explique qu’ils avaient tourné en rond pendant trois jours, autour d’une cuvette, au lieu de s’en éloigner. Au bout d’une semaine à avancer comme des morts-vivants, lui et ses camarades sont tombés sur une vieille méo. Sans rien dire, elle a soigné les pieds en sang des hommes, elle a offert deux galettes de riz et leur montre la direction à suivre, afin de pouvoir atteindre le prochain village profrançais, Sempo. Le village est à 40km, à vol d’oiseau de Diên Biên Phu. Le chef décide de les héberger et de cacher Jo. Il est sûr qu’il va crever, des suites de ses blessures, et laisse son copain continuer seul…

Le récit est surprenant et attendrissant, présentant de vieux hommes, des amis, dont l’un raconte toutes ses aventures et l’autre boit toutes ses belles paroles. Mais un jour, le vieil ami aventurier, Jo, meurt. Son ami, Amédée, un notaire à la retraite, décide de retrouver son hypothétique héritier… Une enquête et une aventure débutent alors, pour ce vieil homme déterminé, qui va aussi déchanter et devoir faire face à une dure réalité. Le road trip est touchant, pour ce héros qui ne semble plus rien avoir à perdre et essaie de donner un sens à la fin de sa vie. La bande dessinée est bien rythmée, captivante, drôle, riche et bien écrite, entre mélancolie, mensonge, recherche de la vérité, blessures, détermination, déboires, caprices, tendresse, espoir, présentant un drame, un roman crépusculaire, une aventure poétique. Le dessin est moderne, expressif, avec un trait fin, un peu caricatural, ainsi qu’un découpage efficace.

