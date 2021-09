À l’occasion de la rentrée, My Sweetie Box #Septembre 2021 décide de prolonger l’été. « Endless Summer » vous permet de faire une transition douce avec la reprise !

My Sweetie Box #Septembre 2021 : Endless Summer

Pour la rentrée, le thème de My Sweetie Box de Septembre est « Endless Summer ». En effet, avec Janvier le mois de Septembre est l’un des plus difficiles. Difficile de se sortir des vacances pour se remettre dans le rythme. Travail, école, responsabilité, on a envie de retrouver le soleil et la déetente. Le mood du mois est donc « Less Mondays more summer » (moins de lundi, plus d’été). Un mantra qu’on répèterait bien toute l’année ! Mais en attendant, découvrons le contenu de cette My Sweetie Box qui nous aide à reprendre tout en douceur.

Crème de jour Balade en Forêt, Settara

Le premier produit que propose My Sweetie Box #Juin 2021 est une crème de jour. En grand format de 40mL, la crème de jour Balade en Forêt Settara est idéale pour prendre soin de sa peau.

Settara prône une beauté naturelle, saine, honnête et accessible à tous. Les soins conjuguent efficacité, naturalité, transparence, plaisir, éthique et responsabilité. Une approche globale, favorisant un juste équilibre entre le bien-être de la peau, le plaisir de prendre soin de soi, et le respect du monde qui nous entoure.

Settara est née au cœur d’une forêt méditerranéenne. La marque puise ses actifs végétaux au sein même de la forêt qui renferme des plantes aux vertus exceptionnelles. Les plantes sont récoltées à la main et transformées en huiles végétales en utilisant les techniques artisanales les plus douces. Les soins et cosmétiques sont élaborées à partir de ces huiles végétales et sont certifiés BIO.

La crème de jour Balade en Forêt est multi-protection et nourrissante. Elle prévient et protège la peau des radicaux libres : rayons UV, pollution urbaine et lumière bleue. La texture est légère, au toucher velouté, et pénètre rapidement dans la peau. Elle ne laisse la peau ni grasse ni luisante, quelque chose que j’apprécie lorsque je la mets le matin. Son odeur est très douce et agréable. Composée d’huile végétale de pistachier lentisque et d’huile végétale d’oléastre, ses ingrédients sont 100% d’origine naturelle. D’ailleurs, le soin est excellemment bien noté sur INCI Beauty et a un score de 100/100 sur Yuka.

Vernis à ongle BW, Uslu Airlines

La marque Uslu Airlines porte le nom de celle qui l’a créé, la talentueuse artiste de make-up Feride Uslu. Celle-ci a longtemps travaillé pour la haute couture et les magazines de mode. Pour parfaire son incroyable technique de maquillage, Feride lance sa propre gamme d’outils. Parmi eux, ses exceptionnels vernis à ongles préparés avec des ingrédients de qualité et 5-FREE, c’est-à-dire sans phtalate de dibutyl, formaldéide, toluène, camphre et résine formaldéhyde. Pour élargir le spectre de sa ligne, Uslu propose des collabs étonnantes. Elle a travaillé avec Ellen Alien, Kylie Minogue et régulièrement avec le créateur allemand Bernhard Willhelm. C’est les vernis de cette collab que l’on peut retrouver dans My Sweetie Box #Septembre 2021.

Uslu Airlines x Bernhard Willhelm propose une collection de 26 couleurs pour tous les goûts. Ces vernis ‘arty’ à la formulation exclusive, renferment des ingrédients de très bonne qualité et des pigments uniques. En bonus, chaque couleur porte le nom d’une destination ou d’un endroit insolite ! Le plan parfait pour voyager sans bouger de chez soi.

On adore le packaging super tendance et l’univers coolissime de la marque ! Les couleurs sont super sympa et on est sûr·e·s d’en trouver au moins une qui nous plaît. De plus, les vernis sont non-testés sur les animaux et ça c’est chouette.

Lait hydratant corps coco, Palmer’s

Je ne présente plus la marque Palmer’s qui est souvent présente dans My Sweetie Box. En Juin dernier, elle proposait déjà les shampoing et après-shampoing à l’huile de coco.

Ce mois-ci, nous pouvons découvrir un petit flacon de lait hydratant pour le corps. Malheureusement, il ne m’a pas convaincu. Malgré la texture légère qu’ils assurent et la bonne hydratation, je n’ai pas retrouvé ces particularités. En effet, la texture est plutôt épaisse et pénètre difficilement. De plus, l’odeur est extrêmement forte. Moi qui adore habituellement l’odeur de noix de coco, là j’ai trouvé que c’était trop fort. Et elle imprègne les vêtements, encore plus que mon parfum, ce qui a fini par me déranger. Enfin, la composition est vraiment pas dingue est INCI Beauty la classe à moins de la moyenne. Préférant utiliser des produit avec une composition plus green, je n’ai pas souhaité continuer l’expérience avec cette marque.

Soin pieds, L’Onglerie

L’Onglerie non plus n’est plus à présenter puisqu’en Juin dernier nous avions découvert les soins pour les mains. Ce mois-ce, on chouchoute les pieds ! Ainsi, My Sweetie Box #Septembre 2021 nous propose soit un mini soin Coup de Pieds, soit un Gommage Minéral aux 3 sels. Pour ma part, j’ai bénéficié du premier.

Le Mini Soin Coup de Pied est un soin ultra-nourrissant qui facilite la réparation des pieds les plus desséchés et les plus abîmés. Ce soin est à base de glycérine, conçu pour les pieds secs et très secs. Sa formule est très riche en acides gras et vitamines. Elle contient de l’huile d’avocat aux propriétés émollientes, de l’huile de germe de blé à l’action protectrice et de l’huile de macadamia aux vertus assouplissantes. L’odeur est hyper agréable et la crème hydrate immédiatement.

Le Gommage aux 3 sels est formulé à base de trois sels du monde (Himalaya, Mer Morte & France). Son principe est d’éliminer en douceur les impuretés et les cellules mortes de la peau. Enrichi en 6 huiles essentielles, ce gommage pieds apporte bien-être, favorise la détente et la relaxation. Il contient 0% d’ingrédients d’origine animale et 98% d’ingrédients d’origine naturelle.

Infusion bio Citron/Gingembre L’Elixir, Chic des Plantes !

Enfin, My Sweetie Box #Septembre 2021 propose deux échantillons de thé Chic des Plantes !

Chic des Plantes ! est une maison française d’infusions et bouillons de haute qualité. 100% bio certifiés Ecocert, ils sont fabriqués en France sans aucun arôme ajouté. Les infusions et bouillons sont des mélanges créés exclusivement par un trio d’experts (chef, aromaticienne et pharmacien botaniste). Leur parti pris gustatif est fort et différenciant, tout en saveur et longueur en bouche. Dans la tasse, des mélanges véritablement « jamais bus » à base de plantes, fleurs, épices, fruits et légumes soigneusement sélectionnés, coupés pour préserver les parties nobles et séchés à basse température.

Et parce que « Green is the new chic » : Les packagings en carton recyclables et les pochons en cotons réutilisables sont privilégiés. Ils utilisent également des encres végétales et recyclables. Le matériau des sur-enveloppes est en pulpe de boix (tissu végétal), plastic free et 100% biodégradable et compostable. L’infusette contenant les plantes est en amidon de maïs biodégradable et compostable.

Avec le code CHICMYSWEETIEBOX, bénéficiez de 10% de réduction sur tout l’e-shop Chic des Plantes !

Bilan de My Sweetie Box

My Sweetie Box de ce mois-ci m’a beaucoup plu pour son axe ensoleillé. Ça me donne très envie de partir en vacances et profiter de l’été !

Et il est encore temps de vous abonner sur le site My Sweetie Box pour recevoir celle du mois prochain !