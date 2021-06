À l’aube de l’été, My Sweetie Box #Juin 2021 allie soin et style. « Mer & Solaires » vous invite à protéger votre peau et à rayonner comme le soleil !

My Sweetie Box #Juin 2021 : Mer & Solaires

Après le thème printanier du mois dernier, le thème de My Sweetie Box de Juin est « Mer & Solaires ». Une volonté de prendre soin de soi à l’arrivée de l’été. Prendre soin de sa peau et de ses cheveux en prévision de l’agression du soleil, et ajouter une touche de style. Le mood du mois est « Tu solaires ma vie ! ». Un petit jeu de mot qui sent bon l’été ! Et maintenant, découvrons ensemble le contenu de cette My Sweetie Box.

Protection crème solaire, Asambeauty Flora Mare

Afin de se protéger du soleil, le premier produit que propose My Sweetie Box #Juin 2021 est une crème solaire. En grand format de 250mL, la crème solaire Asambeauty Flora Mare est SPF 30.

Grâce à un esprit visionnaire associant bienfaits naturels et innovations technologiques, Asambeauty a su développer un univers beauté riche et varié en proposant des soins efficaces de la tête aux pieds, adaptés à tous les besoins. Créée dans les années 1960 en Allemagne, l’entreprise s’est lancée fin 2020 en France pour y partager ses cosmétiques aux extraits de plantes, dans le respect de toutes les peaux et toutes les chevelures.

Leur marque Flora Mare mise sur des ingrédients des mers de Bretagne pour répondre aux besoins des peaux sensibles. Pour cela, des produits 100 % sans silicone, sans huiles minérales et sans microplastiques, dans des emballages durables.

La crème solaire Asambeauty Flora Mare se compose d’une formule vegan, sans parfum et avec des actifs naturels. Elle est sans silicone, sans parabènes, sans colorants ni huiles minérales et est respectueuse des océans. Pour autant, son odeur est douce et agréable et elle est waterproof. Elle pénètre rapidement sans coller ni laisser de marques blanches et prévient le vieillissement cutané et les taches pigmentaires.

Soin des mains, L’Onglerie

L’Onglerie est une chaîne de franchise spécialisée dans la beauté des ongles, des mains et des pieds. Elle développe une gamme de produits avec plus de 60 coloris de vernis à ongles, des produits de beauté, de soins, de coutellerie et d’accessoires pour les ongles, les mains et les pieds. Cette gamme est le fruit d’une recherche méticuleuse pour que chaque produit apporte aux mains et aux pieds toute l’attention qu’ils méritent.

Dans My Sweetie Box #juin 2021, étaient proposés soit le Gommage Orient soit la Mini Gelée Gourmande.

Gommage Orient à la poudre de noyau de datte :

Le Gommage Orient L’Onglerie associe deux exfoliants : poudre de noyau de datte et poudre d’écorce d’orange. Il élimine en douceur les cellules mortes à la surface de la peau. Les extraits de figue et de citron apportent de la fraîcheur à ce soin. Cette gelée, enrichie en huile d’olive et en huile d’argan, laisse votre peau éclatante de beauté. Vos mains sont enveloppées d’un subtil parfum sucré et fruité. Et on apprécie le fait qu’aucun ingrédient ne soit d’origine animale.

Mini Gelée Gourmande :

Un gommage mains triple action : exfolie, nourrit et assouplit la peau en douceur, sans l’agresser. La Gelée Gourmande L’Onglerie est idéale pour garder une peau saine et belle. Formulé à base d’extrait de miel, de glycérine et de poudre de coque de coco (exfoliant naturel), ce gommage à texture gel éliminera en douceur les peaux mortes et les impuretés. Sa senteur fruits rouges laissera la peau délicieusement parfumée. 0% d’ingrédients d’origine animale ici aussi.

Shampoing et Après-shampoing, Palmer’s

Avec 177 ans d’expertise à son compte, Palmer’s est maintenant disponible dans plus de 80 pays à travers le monde. Elle est devenue la marque n°1 mondiale des soins pour la peau à base de beurre de cacao et la marque leader des soins anti-vergetures aux États-Unis.

Palmer’s utilise uniquement les meilleurs ingrédients pour offrir aux consommateurs des formules efficaces et de haute qualité à des prix abordables. Son beurre de cacao, son beurre de karité ainsi que son huile de coco proviennent de sources éthiques et durables.

My Sweetie Box #Juin 2021 propose à la fois le Shampoing et l’Après-Shampoing à l’huile de coco.

Le Shampoing Palmer’s à la noix de coco est un shampoing riche et crémeux qui nettoie en douceur et n’agresse pas les cheveux. Il préserve la fibre capillaire et redonne de la brillance et du volume aux cheveux abîmés et fragilisés par les agressions extérieures. Sans détergent ni sulfate, cette formule à l’huile de noix de coco pure, à la kératine et à la vitamine E infuse les cheveux avec des nutriments essentiels et des hydratants naturels pour aider les cheveux à se réparer et les faire briller tout en leur donnant du volume.

L’Après-Shampoing Palmer’s à la noix de coco démêle, nourrit et hydrate les cheveux avec son riche mélange d’ingrédients : huile de noix de coco pure, kératine, panthénol, vitamine E. Une utilisation régulière de cet après-shampoing permet aux cheveux de retrouver douceur, souplesse et brillance.

Les deux produits sont sans parabène, sans sulfate, sans phtalate et sans colorant artificiel.

Bracelets Jokko en plastique recyclé, Tazirit

Tazirit est une marque de bijoux nomades, fantaisie ou en métaux précieux comme l’argent 925, accompagnés de pierres fines comme la turquoise ou de bois d’ébène. Ces collections nomades, créées par Tazirit en France en revisitant les codes ethniques traditionnels, sont travaillées par des artisans au savoir-faire ancestral et exceptionnel aux 4 coins du monde. Les bijoux associent ainsi un aspect intemporel et une allure très contemporaine.

Les bracelets Jokko sont réalisés au Mali à partir de plastique recyclé par une association de femmes de Mopti. Il existe de nombreux coloris avec diverses tailles afin de pouvoir s’adapter aux poignets des enfants comme des adultes. D’une grande souplesse, ils s’enfilent en les faisant rouler un par un le long de la main et du poignet.

Si la démarche est intéressante, il serait utile de savoir si l’argent est justement reversé à l’association ou non. Aussi, j’ai trouvé que la qualité du produit n’était pas flagrante. En effet, les finitions sont très imparfaites. ce qui altère le rendu, c’est dommage.

Bilan de My Sweetie Box

My Sweetie Box de ce mois-ci m’a beaucoup plu pour son axe ensoleillé. Ça me donne très envie de partir en vacances et profiter de l’été !

