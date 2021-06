Un été anglais : un amour inattendu en pleine Angleterre

« Un été anglais », c’est l’histoire d’amour entre une femme de 40 ans et un jeune homme de 15 ans. L’auteur Marc Desaubliaux revient dans un nouveau roman avec ce thème de l’adolescence qui lui est si cher…

Le roman nous raconte l’histoire de Fabrice autour de deux temporalités. Dans la première, en 2009, nous suivons Fabrice qui a cinquante-six ans. L’homme vit seul dans son logement parisien. Sa vie de tous les jours est assez terne. Il est entré dans une routine de vieux garçon depuis plusieurs années. Sa seule joie de la journée semble être d’ouvrir son courrier, en quête d’une lueur, d’une nouveauté qui égaierait sa vie. Et c’est le cas lorsqu’un soir, en rentrant du travail, il découvre une lettre qui vient d’Angleterre et dont il reconnaît immédiatement l’écriture. Il s’agit de celle de madame Crown…

La seconde temporalité nous emmène en 1968. Fabrice a alors quinze ans. Provenant d’une famille assez aisée, ses parents lui offrent un séjour linguistique en Angleterre, dans une famille bourgeoise : la famille Crown qui vit au Langley Manor. Mais lorsqu’il arrive sur place, toute la famille est absente (le père travaille à Londres et les enfants sont au pensionnat), à l’exception de madame Crown. Cette dernière va lui faire découvrir la région, et bien plus encore…

L’histoire de Fabrice nous entraîne dans une relation ambiguë dans laquelle Margaret Crown se comporte comme une mère de substitution le jour, et une amante la nuit. Et dans ce jeu malsain, c’est la psychologie des personnages, et notamment celle de Fabrice, qui prédomine dans l’écriture de Marc Desaubliaux. L’auteur décrit avec beaucoup de justesse les sentiments de Fabrice. C’est un garçon très tourmenté qui ne sait pas comment réagir face à cette prédatrice. On ressent son malaise. On veut que cette souffrance psychologique cesse.

Un auteur d’expérience

L’auteur, qui n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà écrit plusieurs livres édités chez Des auteurs des livres, a le chic pour jouer avec nos nerfs. D’un passage où on ressent le profond malaise de Fabrice, il nous emmène ensuite dans un épisode beaucoup plus joyeux dans lequel Fabrice s’épanouit, en découvrant les merveilles de Londres. Les lieux et les décors sont joliment décrits. On voyage dans l’histoire de Fabrice. On est à ses côtés. On visite les lieux importants et on ressent les joies de cet adolescent qui s’émerveille devant tant de nouveautés !

L’écriture est fluide et les questions qu’on se pose nous tiennent en haleine jusqu’à la conclusion totalement inattendue. L’auteur de « Journal du désespoir » et « Les caves de Saint-Louis » marque encore une fois les esprits avec « Un été anglais » !

