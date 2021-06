Bientôt le 74e Festival de Cannes

Bientôt le 74ème Festival de Cannes ! Annulé l’année dernière, le plus grand Festival de cinéma du monde aura lieu du 6 au 17 juillet. Cette nouvelle édition tant attendue sera présidée par le réalisateur américain Spike Lee. Elle s’annonce belle et riche en surprises.

Un jury présidé par Spike Lee et majoritairement féminin

Le réalisateur américain Spike Lee avait remporté le Grand Prix pour BlacKkKlansman en 2018. On lui avait proposé de présider le jury l’année dernière mais la crise sanitaire en a décidé autrement. Il a à nouveau accepté l’invitation de Thierry Frémaux et sera donc le président de cette édition. Il sera entouré de cinq femmes : la réalisatrice sénégalaise Mati Diop qui avait remporté le Grand Prix en 2019 pour son film Atlantique, Mylène Farmer dont la musique baigne indiscutablement dans l’univers du cinéma , l’actrice, productrice, scénariste et réalisatrice américaine Maggie Gyllenhall, la réalisatrice et productrice autrichienne Jessica Hausner, qui avait notamment présenté à Cannes son film Little Joe en 2019, ainsi que l’actrice et réalisatrice Mélanie Laurent venue déjà plusieurs fois au Festival. A leur côtés, il y aura le réalisateur, producteur et scénariste brésilien Kleber Mendonça Filho qui avait remporté le prix du jury en 2019 avec son film Bacurau, l’acteur Tahar Rahim qui vient d’être nommé comme meilleur acteur aux Golden Globes, et l’acteur coréen Song Kang-Ho, venu à Cannes lors de la précédente édition avec Parasite de Bong Joon-Ho, qui est reparti avec la Palme d’Or.

24 films en compétition pour remporter la Palme d’Or

Le Festival s’ouvrira de la plus belles des façons le 6 juillet avec la présentation en compétition du nouveau film de Leos Carax. Réalisé en langue anglaise, Annette met à l’honneur la comédie musicale avec Marion Cotillard et Adam Driver. Il sortira le 6 juillet, le jour de sa présentation au Festival.

Autre film très attendu : Benedetta de Paul Verhoeven. Sélectionné déjà en 2020, cette histoire d’une religieuse italienne arrêtée pour homosexualité au XVIIème siècle sera finalement à Cannes cette année. Pour incarner cette héroine sulfureuse, Paul Verhoeven a choisi Virginie Efira. Charlotte Rampling, Lambert Wilson et Daphné Patakia (dont on n’a pas fini d’entendre parler) complètent le casting.

The French Dispatch de Wes Anderson promet une belle montée des marches . Le réalisateur américain raconte la vie de plusieurs Français d’une ville fictive dans les années 40, par l’intermédiaire d’un journaliste venu des Etats-Unis. Tilda Swinton, Léa Seydoux, Christopher Waltz, Frances McDormand, Bill Murray, Timothée Chalamet ou Mathieu Amalric sont à l’affiche.

Vingt ans après sa Palme d’Or pour La chambre du fils, le réalisateur italien Nanni Moretti revient à Cannes avec Tre piani, l’adaptation du livre de l’auteur israélien Nevo Eshkol.

Outre Annette de Leos Carax, les films français seront particulièrement nombreux cette année :

La réalisatrice Mia Hansen-Love viendra présenter son nouveau film, Bergman Island, en référence au grand cinéaste. Elle met en scène l’histoire d’un couple de réalisateurs américains, avec notamment Tim Roth.

Catherine Corsini viendra à Cannes avec La fracture avec Marina Fois, Valéria Bruni-Tedeschi et Pio Marmai notamment. Elle filme un couple au bord de la rupture, le soir d’une manifestation des Gilets Jaunes.

Autre réalisatrice en compétition : Julia Ducournau. En 2016, elle avait fait forte impression à la Semaine de la Critique avec son film Grave. Elle sera cette fois en compétition avec Titane avec Vincent Lindon.

Trois habitués de Cannes viendront présenter leur dernier film. François Ozon sera accompagné de Sophie Marceau et André Dussolier avec Tout s’est bien passé, l’adaptation du roman d’Emmanuèle Bernheim. Bruno Dumont sera là avec France, l’histoire d’une journaliste de la télévision dont plusieurs événements vont contribuer à sa déchéance avec Léa Seydoux, Blanche Gardin et Benjamin Biolay. Jacques Audiard, Palme d’Or en 2015 avec Dheepan reviendra avec Les Olympiades où il met en scène un groupe de jeunes dans ce quartier bien connu du 13ème arrondissement de Paris.

Voici les autres films en compétition :

Feleségem Torténete de Ildiko Enyedi : la réalisatrice hongroise a filmé Léa Seydoux dans cette adaptation du roman éponyme de Milan Fust.

: la réalisatrice hongroise a filmé Léa Seydoux dans cette adaptation du roman éponyme de Milan Fust. Drive my car de Ryusuke Hamagachi

Ha’Berech du réalisateur israélien Nadav Lapid

Haut et fort du réalisateur franco-marocain Nabil Ayouch

Hytti NRO 6 du réalisateur finlandais Juho Kuosmanen

Julie (en 12 chapitres) de Joachim Trier. Il raconte l’histoire d’une femme trentenaire qui cherche sa voie.

Il raconte l’histoire d’une femme trentenaire qui cherche sa voie. Les Intranquilles de Joachim Lafosse avec Damien Bonnard et Leila Bekhti.

avec Damien Bonnard et Leila Bekhti. Lingui de Mahmat-Saleh Haroun.

Memoria de Apichatpong Weerasethakul . Le réalisateur thailandais palmé en 2010, revient cette année avec Tilda Swinton et Jeanne Balibar.

. Le réalisateur thailandais palmé en 2010, revient cette année avec Tilda Swinton et Jeanne Balibar. Nitram de Justin Kurzel

Petrov’s Flu du réalisateur russe Kirill Serebrennikov.

Red Rocket de Sean Baker

de Sean Baker Flag Day de Sean Penn. L’acteur et réalisateur américain revient à Cannes avec l’histoire d’un homme menant une double vie.

L’acteur et réalisateur américain revient à Cannes avec l’histoire d’un homme menant une double vie. Un héros de Asghar Farhadi.

Un Certain Regard, Des films Hors Compétition, des séances de minuit, des séances spéciales et une sélection de films “Cannes Première”

Cette année, les festivaliers ne sauront plus où donner de la tête parmi tous les films de la sélection officielle. Outre ceux de la compétition, il y en aura pour tous les goûts, parmi les films présentés à Un Certain Regard, les séances de minuit, les séances spéciales, les films Hors compétition et la nouveauté de cette année, la sélection « Cannes Première » où figureront des réalisateurs habitués du Festival.

En séances de minuit, Audrey Estourgo viendra présenter Suprêmes sur la genèse du groupe NTM. Joey Starr fera sûrement le déplacement sur la Croisette pour voir le film. Les frères Larrieu présenteront Tralala et Jean-Chrsitophe Meurisse viendra avec Oranges Sanguines.

Parmi les films Hors Compétition, on notera les derniers films d’Emmanuelle Bercot, Cedric Jemenez, Ari Folman ou Todd Haynes. Valérie Lemercier viendra présenter son très attendu Aline.

A Un Certain Regard, il faudra compter sur la présence notamment d’Hafsia Herzi qui viendra présenter son deuxième film en tant que réalisatrice, tourné à Marseille.

Parmi les films de Cannes Première : les nouvelles réalisations de Mathieu Amalric, d’Arnaud Desplechin, Gaspard Noé, Eva Husson ou Samuel Benchetrit, mais aussi Jane par Charlotte, le portrait que Charlotte Gainsbourg a fait de sa mère Jane Birkin.

Le cinéma pour le climat

Cette année, face à l’urgence, la protection de l’environnement se place au cœur des préoccupations du Festival de Cannes. L’écologie sera donc présente sur les écrans avec une sélection éphémère de films sur l’environnement. On y découvrira une fiction et six documentaires réalisés notamment par Louis Garrel, Aissa Maiga ou Cyril Dion.

Deux Palmes d’Or d’honneur

Cette année, le Festival remettra deux Palmes d’Or d’honneur, pour célébrer d’immenses carrières dans le monde du cinéma.

Invitée d’honneur de la cérémonie d’ouverture, l’actrice, réalisatrice et productrice américaine Jodie Foster sera recevra une Palme d’Or, amplement méritée : elle monte les marches pour la première fois à 13 ans avec Taxi Driver et depuis, elle n’a cessé d’être une amie fidèle du Festival.

Le réalisateur italien Marco Bellocchio dévoilera son nouveau long métrage dans la section Cannes Première, Marx peut attendre, et viendra à la rencontre du public dans le cadre des « Rendez-vous avec… ». Lors de la cérémonie de clôture, le Festival lui remettra une Palme d’Or d’Honneur.

Rendez-vous tous les jours du 6 au 17 Juillet pour suivre la 74ème édition du Festival de Cannes.