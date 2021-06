C’est comment la première fois ? et 80 questions existentielles qu’on se pose à l’adolescence, est un documentaire original, paru aux éditions Bayard jeunesse, en février 2021. Un guide pratique, pour répondre aux questions des adolescents, entre amours, sexualité, corps, tête, amitié, famille…

C’est avec un sommaire dynamique et illustré, que débute l’ouvrage, avec comme thèmes principaux, le corps et la tête, l’amour, le sexe, le lycéen à la maison, et les adolescents. C’est par la question « Comment trouver son propre style ? » que commence cette découverte, avec des réponses sur l’allure générale, la morphologie, les matières et les formes, les couleurs et le tri dans les placards. Ainsi, pour cette première partie, les adolescents vont pouvoir répondre à des interrogations autour de la musculation, de l’épilation, la cup, le tabac, le sommeil, le rasage, les tatouages, le surpoids, la transpiration, les démangeaisons, les règles, l’acné, les seins, le cannabis, le regard des autres, les mutilations…

L’adolescence est une période complexe, où l’enfant grandi et tente de trouver son identité, qui se manifeste par un déluge de doutes, des questions nombreuses. Une période de transition entre l’enfance et le fait de devenir adulte, où l’on se construit. Ainsi, pour chaque sujet important des témoignages, des conseils, des réponses et des encouragements permettent aux adolescents d’avancer, de mieux comprendre et se comprendre, comprendre son corps, la société, les relations, les évolutions, les changements… Le guide est bien construit, avec des questions en guise de titre, des paragraphes courts, clairs, concis, enrichissants, mais aussi quelques témoignages qui permettent d’être rassuré et de comprendre des cas concrets. Des illustrations humoristiques parfois, amusantes et touchantes, accompagnent parfaitement l’ouvrage, afin de le décomplexer.

C’est comment la première fois ? est un guide pratique, pour les adolescents, paru aux éditions Bayard, qui vient répondre à 80 questions existentielles pour les futurs adultes qui se construisent. Un ouvrage riche, plein de conseils, qui vient apporter des réponses sur différents thèmes essentiels.