Un avion sans elle – Un drame familial, un polar addictif

Un avion sans elle est une adaptation, en bande dessinée, du roman de Michel Bussi, du même nom, parue aux éditions Glénat, fin mai 2021. Un ouvrage dense, de Fred Duval et Nicolaï Pinheiro, qui présente un drame familial, un polar addictif, une quête d’identité et de vérité.

23 décembre 1980, à minuit et trente-trois minutes, un avion passe dans une tempête, entre orage et chute de neige. A l’intérieur, le pilote tente de rassurer les passagers, expliquant qu’il s’agit d’une simple zone de turbulences. L’avion survole le Jura et il y a de la tempête ! Les hôtesses passent dans les couloirs, rassurent et vérifient que les ceintures soient bien mises. Alors que l’une d’entre elles demande à une dame de ne pas détacher son bébé, l’avion se crash. Tout rebondis dans l’appareil, les objets sont comme en lévitation, l’hôtesse est projetée en arrière. Un bébé est dans les airs… Au milieu de la nuit, l’avion s’est crashé au milieu de la montagne, il prend feu. Dix-huit ans plus tard, un homme est sur le point de mettre fin à ses jours. Mais avant de partir, il veut laisser un petit carnet à Lylie, qui regroupe tous les éléments de son enquête, afin de déterminée son identité… Mais voilà dix-huit années qu’il échoue…

Alors que le détective privé ressort le premier article de presse de l’évènement, sur la un d’un journal, une chose l’interpelle, la solution à son problème ! Ainsi l’enquête reprend, mais c’est Marc qui va la reprendre, pour tenter de sauver Lylie, son amour… L’histoire est complexe et plutôt bien menée, présentant plusieurs personnages, qui prennent place petit à petit dans ce polar captivant. Les mystères ne se dévoilent pas beaucoup, les secrets restent bien cachés, mais pour mieux se révéler petit à petit, entre présent et passé. L’enquête du détective privé se poursuit donc, tentant de rechercher l’identité de la miraculée de ce crash aérien tragique, pour savoir qu’elle est sa place dans ce monde, au sein de quelle famille, car deux familles se la disputent. La bande dessinée est captivante, bien découpée et travaillée, avec faux-semblants et rebondissements, et un titre qui finalement prend tout son sens. Le dessin est particulier, assez strict, manquant de dynamisme, mais reste marquant et plaisant.

Un avion sans elle est une adaptation du roman de Michel Bussi, parue aux éditions Glénat, qui présente donc ce récit dense, aux personnages complexes, un polar bien mené, entre mystères, faux-semblants, enquête, quête d’identité, hypothèses, échecs…