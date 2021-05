En plein cœur du printemps, My Sweetie Box #Mai 2021 dévoile un thème relax. « Minute Papillon » vous invite à prendre du temps pour vous dans la frénésie printanière.

My Sweetie Box #Mai 2021 : Minute Papillon

Le thème de My Sweetie Box de Mai est « Minute Papillon ». Une volonté de se poser quelques minutes pour prendre soin de soi au milieu de la frénésie printanière. Un break bien-être dans le rythme des derniers mois avant l’été. Le mood du mois est « La vie est comme un papillon, il faut la faire battre des ailes ». Je n’ai pas spécialement compris cette phrase, donc je la laisse à votre appréciation. En attendant, découvrons ensemble le contenu de cette My Sweetie Box.

Crème visage Belle en été, Bénédicte

La femme ayant donné son prénom à la marque BÉNÉDICTE consomme elle-même des produits de soin pour la peau. En tant que scientifique, c’est une biochimiste exigeante qui a passé une large partie de sa carrière dans un grand groupe pharmaceutique Suisse.

L’idée est née comme une évidence ! Une solution logique et scientifique : créer des produits de soins adaptés aux besoins spécifiques de la peau à chaque saison. Comme un “vêtement invisible”, le principe est de protéger efficacement la peau pour la rendre belle, saine, équilibrée.

My Sweetie Box #Mai 2021 nous propose donc un pot de la crème de visage pour l’été. « Belle en été » apporte à votre peau les actifs dont elle a spécifiquement besoin à cette saison pour être belle, équilibrée, rayonnante et préservée des effets du temps. En effet, l’été la peau se dessèche, a tendance à rougir et des ridules apparaissent. Ainsi, un soin ciblé permet de prévenir ces effets.

Les plus :

multi-actions à la fois crème de jour, de nuit, sérum et contour des yeux grâce à ses actifs ultra concentrés

effet « bonne mine » immédiat, grâce à ses pigments naturels très légers d’oxyde de fer

l’odeur tonique et fraîche, ultra agréable

Les moins :

la texture un peu gélatineuse dont je ne suis pas fan

l’aspect avec une couleur vraiment peu ragoutante

un gros pot pour peu de produit au final

Vernis soin vitaminé, Belweder

Depuis plus de 12 ans, la marque Belweder rassemble une équipe de professionnels expérimentés. Minutieusement élaborés au sein du laboratoire Belweder, les produits de la marque allient tradition et modernité. En effet, la marque utilise des ingrédients naturels ultra-efficaces et des composés aux effets et à la tolérance prouvés. Ce qui permet des solutions saines et pérennes aux différentes préoccupations des femmes de toute génération. Célébrer la beauté des femmes, participer à leur ‘mieux-être’, valoriser le plaisir d’utiliser des cosmétiques : telle est la philosophie de Belweder.

Le Vernis Soin Vitaminé, effet pansement, est destiné au soin des ongles fragilisés, déshydratés et cassants. Sa formule est riche en Vitamine E, en Panthénol et en Calcium. Ainsi, il restaure le niveau d’humidité des ongles, augmente leur l’élasticité, les fortifie et les protège. Vos ongles seront plus hydratés, plus lisses et plus résistants. Une teinte discrète, légèrement rosée, semi-transparente redonne aux ongles une apparence saine dès la première application.

Ce Vernis Soin est garanti sans formaldéhyde, sans phtalate, sans toluène et sans camphre.

Soin lèvres hydratant, Kneipp

La marque Kneipp a été créée en 1892 par Sebastian Kneipp. Il fonda sa méthode sur 5 préceptes de vie indissociables les uns des autres : l’eau, les plantes, l’alimentation, l’activité physique et l’équilibre intérieur. La philosophie Kneipp peut être résumée par cette phrase : « la nature est la meilleure pharmacie ». En trouvant donc le Soin lèvres hydratant Kneipp dans My Sweetie Box #Mai 2021, je savais que j’allais tout de suite adorer.

Il s’agit donc d’un baume pour les lèvres 100% naturel à l’extrait de menthe aquatique et à l’aloe vera de grande qualité. Le packaging lui-même est éco-conçu en herbe ! Le produit est vegan et aux actifs d’origine végétale. Il est sans paraffine, sans silicone, sans huile minérales, sans conservateurs. Et l’odeur est à tomber !

En bonus, profitez de 20% de remise sur l’e-shop du partenaire avec le code SWEETIE20

Mini-gant de correction de maquillage, GLOV

À l’origine de GLOV : Monika et Ewa, deux passionnées de l’univers des cosmétiques. Insatisfaites par les démaquillants traditionnels, Monika et Ewa ont l’idée de GLOV. Le seul et unique gant de toilette qui démaquille à l’eau en un clin d’oeil. En 2011, après des années de recherche, elles conçoivent une fibre 100 fois plus fine qu’un cheveu. Sa forme étoilée unique permet d’attirer dans ses sillons le maquillage comme un aimant. GLOV n’est pas qu’un simple gant. Ses fibres sont issues d’une technologie bien étudiée et adaptée à toutes les peaux, même les plus sensibles.

Enlevez les taches de mascara ou de rouge à lèvres sans ruiner tout le maquillage ! Le mini-gant de correction de maquillage GLOV Quick Treat en format pour le doigt est idéal pour des corrections rapides pendant le maquillage.

La ligne d’eye-liner n’est pas droite ? La couleur du rouge à lèvres ne correspond pas aux ombres à paupières ? Mouillez le Quick Treat avec de l’eau et frottez. Le gant élimine doucement tout maquillage indésirable, sans ruiner la plus grande surface. Il suffit ensuite de nettoyer le gant au savon et il redevient nickel !

Le produit est sans danger pour tous les types de peau, il est hypoallergénique et écologique. Sa petite taille permet de l’emmener partout.

Eyeliner bleu, PostQuam

Terminons la présentation des produits de My Sweetie Box #Mai 2021 avec l’Eyeliner bleu de PostQuam. Marque professionnelle créée en 1982 en Espagne, PostQuam propose la meilleure qualité aux meilleurs prix et jouit d’une reconnaissance internationale. En constante veille, PostQuam s’adapte aux tendances, source d’inspiration pour proposer des produits de plus en plus innovants et compétitifs. Tous leurs produits sont formulés à partir d’une composition minutieuse à base de principes actifs à la fois efficaces et novateurs.

Soulignez la frange des cils supérieurs et/ou inférieurs en traçant une ligne fine du coin interne vers le coin externe de l’œil. L’eyeliner PostQuam peut également s’appliquer à l’intérieur de l’œil pour un regard encore plus intense. Le large choix de couleurs (black, brown, blue, grey, green) conviendra à toutes les personnes qui aiment utiliser des crayons faciles à utiliser.

La couleur tient bien la journée, elle ne s’efface pas et c’est un bon point. Cependant, au bout de la journée elle coule un peu et bonjour les yeux de panda. Mais ça faisait longtemps que j’avais envie de changer du noir habituel et je suis ravie.

Bilan de My Sweetie Box

My Sweetie Box de ce mois-ci m’a beaucoup plu pour son axe assez naturel. J’ai vraiment apprécié les quelques produits vegan, 0 déchets ou éco-responsables. Et il est encore temps de vous abonner sur le site My Sweetie Box pour recevoir celle du mois prochain !