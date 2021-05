Le CBD peut-il être administré comme médicament en France

Le CBD est une molécule saine du cannabis. Il est sans effet psychoactif, contrairement au THC. Si le CBD n’est pas interdit en France, il faut quand même souligner qu’il n’est pas encore classé comme un médicament. De nombreuses études ont pourtant révélé son potentiel thérapeutique. S’il ne peut pas encore faire l’objet d’une prescription médicale réelle, une phase d’expérimentation est en cours pour son usage médical.

Une utilisation légale sans prescription

L’utilisation du CBD est légale en France et dans d’autres pays également. Vous n’avez donc pas forcément besoin d’une prescription légale avant de vous en procurer. De nombreux produits à base de cette molécule sont disponibles à la vente dans de nombreuses boutiques physiques et virtuelles. Cela explique d’ailleurs l’essor du cannabis CBD légal aujourd’hui. Toutefois, il est toujours recommandé de prendre l’avis d’un spécialiste avant de consommer cette substance.

Des effets positifs reconnus au CBD

Le cannabidiol a longtemps fait objet de nombreuses études qui révèlent des résultats concluants. De nombreuses personnes s’en servent d’ailleurs pour soulager plusieurs maux. Ainsi le CBD serait utilisé pour atténuer les douleurs chroniques dues à certaines maladies. Il est même utilisé par les sportifs pour entretenir les articulations et soulager les douleurs musculaires.

Certaines personnes s’en servent contre le stress et ses symptômes. Le CBD possède des propriétés anxiolytiques qui permettent de lutter contre l’anxiété et les troubles du comportement. Il pourrait donc être utilisé dans le traitement des pathologies comme la schizophrénie, les troubles bipolaires, etc.

Le cannabidiol est également utilisé pour traiter les affections cutanées. Il permet de lutter contre les acnés et les imperfections de la peau. Des études ont également confirmé que cette molécule pourrait servir dans le traitement des cancers.

Une expérimentation du cannabis thérapeutique en cours

Si le CBD est utilisé comme médicament dans certains pays, en France, l’usage médial est encore en phase d’expérimentation. En effet, le pays s’est inspiré des exemples de réussite ailleurs pour se décider finalement.

C’est en 2020 qu’un premier décret autorise l’expérimentation du cannabis comme médicament. Cette expérimentation a commencé finalement en 2021, et elle va durer au total 24 mois. Elle prend en compte le traitement des épilepsies sévères, et les douleurs réfractaires aux thérapies. Le cannabis thérapeutique sera également utilisé pour les soins de support en oncologie et pour le traitement des douleurs de la sclérose en plaques.

Les médicaments qui seront prescrits durant l’expérimentation seront sous la forme d’huile et de fleurs séchées à vaporiser. Après cette phase, un bilan sera donc fait pour évaluer les effets du cannabis thérapeutique.

Toutefois, il existe désormais un médicament à base de CBD qui est autorisé en France. Il s’agit de Sativex, qui apparaît comme une exception.