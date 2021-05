A Nice, l’Hôtel Beau Rivage est prêt pour démarrer la saison touristique

L’Hôtel Beau Rivage de Nice, situé idéalement à deux pas de la vieille ville et de la Promenade des Anglais, est fin prêt pour démarrer la saison touristique. L’établissement a mis à profit le calme dû à la situation sanitaire dans le monde en entreprenant des travaux d’embellissement. Les 114 chambres ont retrouvé leur éclat d’origine et sont désormais prêtes à accueillir les premiers voyageurs de la saison.

Des travaux d’embellissement pour accueillir les clients de la meilleure des façons

Décoré par Jean-Michel Wilmotte en 2004, l’hôtel Beau Rivage est considéré comme le plus « arty » de la ville. Depuis sa création au milieu du XIXème siècle, il a su s’adapter aux époques et a vu s’y succéder de célèbres intellectuels et artistes comme Henri Matisse ou Anton Tchekhov. Aujourd’hui encore, il continue à attirer les grands noms de la musique et du cinéma lors de leurs escapades azuréennes.

Plus de 250 000 euros ont été investis , notamment pour embellir l’extérieur de cette bâtisse classée du XIXème siècle et lui redonner son caractère d’origine après avoir obtenu l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Il en a été de même pour le patio végétalisé niché au coeur de l’hôtel et dans lequel les clients peuvent s’accorder des pauses “farniente”. Comme le dit Ingrid Farrugia, la directrice adjointe de l’hôtel Beau Rivage, “nous avons pris soin de l’hôtel, désormais nous allons prendre soin de nos clients.”

Un été sous le signe du bien-être et de la relaxation

Soucieux du bien être de ses clients, l’hôtel va poursuivre ses matinées healthy dès le mois de juin. L’été dernier, ce concept avait rencontré un vif succès. Pour cette nouvelle saison, la direction a décidé de pousser son engagement plus loi en travaillant en collaboration avec une naturopathe afin d’offrir un programme autour de la nutrition et de l’activité physique. Les clients de l’hôtel et les azuréens pourront ainsi profiter de ces nouveautés qui seront officiellement annoncées dans les prochaines semaines.

L’Hôtel Beau Rivage est membre du groupe 3A Hôtels La Collection aux côtés de l’Hôtel West End et l’Hôtel Aston La Scala.

Pour plus d’informations sur l’Hôtel Beau Rivage : www.hotelnicebeaurivage.com