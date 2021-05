Ma maison 100% Green – Un quotidien éco-responsable

Ma maison 100% Green est un ouvrage de Claire Hémery Poirier, paru aux éditions Larousse, en avril 2021. Un ouvrage pratique, pour adopter un quotidien éco-responsable, avec de bons gestes et une créativité en mode zéro déchet !

Le livre débute avec un sommaire très complet et détaillé à retrouver sur deux pages. Avant de découvrir tous les trucs et astuces, pour une vie zéro déchet, l’auteure présente sa vision de ce mode de vie, avec comme première information que ne produire aucun déchet n’est pas possible dans notre société actuelle, et donc un objectif inatteignable, mais une grande réduction des déchets est possible, il faut donc franchir le cap !

Après une présentation de l’histoire de notre poubelle, on est invité à s’épanouir au quotidien et à respecter cinq règles d’or du Zéro déchet, pour s’initier à ce mode de vie assez simple. Ainsi, il faut savoir refuser, réduire, réutiliser, rendre à la Terre et recycler. La confection de produits cosmétiques et ménagers est présentée dans cet ouvrage très complet, avec quelques règles à suivre, pour réaliser au mieux ces différentes recettes proposées. Quelques produits indispensables, pour une maison green, sont aussi présentés, pour savoir ce qu’il faut avoir dans les placards !

Ensuite, c’est par pièce que l’on retrouve les trucs, astuces et conseils, pour mieux entretenir la maison et adopter au quotidien éco-responsable. Ainsi l’on apprend à réutiliser les épluchures, à confectionner des bee-wraps, coudre une éponge lavable, faire notre lessive, acheter mieux et moins de jouets, fabriquer son dentifrice, concocter une potion anti-pucerons… L’ouvrage est complet, bien détaillé, intéressant et enrichissant, invitant réellement à modifier petit à petit ses gestes au quotidien, pour adopter un mode de vie Zéro déchet, pour aussi se sentir mieux chaque jour, avec l’impact de nos choix sur la consommation, tant sur le prix que sur la qualité et la provenance.

Ma maison 100% green est un ouvrage des éditions Larousse, un guide complet et intéressant, qui présente tous les conseils et astuces pour adopter un quotidien éco-responsable, pièce par pièce, étape par étape, pour avoir de bons réflexes et apporter une solution pour l’environnement et la planète.