A sign of affection : une romance silencieuse – Éditions Akata 

Partagez





L’amour est souvent compliqué, et d’autant plus lorsque vous ne pouvez pas vous exprimer comme les autres personnes ! A sign of affection nous raconte, en 4 tomes, l’histoire de Yuki, une étudiante sourde, et ses difficultés à exprimer ses sentiments pour un jeune homme laconique et assez secret. Un shojo à paraître le 27 Mai, aux Éditions Akata.

Le décor :

« Est ce que l’amour nous tombe dessus sans un bruit, telle la neige dans le ciel nuageux … changeant ainsi la couleur du monde ? »

Dans le métro … Yuki (neige en japonais) profite, en attendant son arrêt, pour surfer sur son téléphone à la recherche de fringues. Elle est interpellée par un étranger qui lui demande son chemin. Celui-ci n’a pas l’air de comprendre que Yuki est sourde, et qu’elle ne comprend pas un mot de ce qu’il lui raconte en anglais.

Heureusement, un jeune homme aux cheveux argentés comprend son désarroi. Il s’approche pour aider l’inconnu et lier la « conversation » par la suite avec Yuki.

Celle-ci est fortement impressionnée par ce garçon immense, gentil, et complètement accro aux voyages. Il se comporte tout de suite de façon curieuse avec elle !! Une façon de se rapprocher pour qu’elle puisse lire sur ses lèvres. La manière qu’il a de poser sa main sur sa tête lorsqu’il descend à son arrêt. Et la manière dont il s’exprime à son sujet : « c’est la première fois que je rencontre une personne comme toi », comme si elle était une curiosité.

Elle se demande s’il n’y a pas eu une certaine « alchimie » entre eux, ou si c’est tout simplement une simple admiration … Grâce à son amie Rin, elle va tout faire pour essayer de le revoir et se rapprocher de lui …

Le point sur la manga :

Les « Suu Morishita » ne sont pas une mais deux autrices qui se partagent la création de ce shonen, intitulé A sign of affection.

Le scénario de Makiro est à la fois simple et commun. La vie de deux amies, et leurs anecdotes d’étudiantes, avec les premiers émois, la découverte de leurs sentiments. Mais aussi, compliqué et à fleur de peau, avec ce personnage principal qui perçoit son entourage, plus qu’il ne le ressent. Surdité oblige, l’autrice fait de sa protagoniste principale, un être touchant et extrêmement sensible. Elle n’arrive d’abord pas vraiment à comprendre ce qu’elle ressent. Puis, qui se questionne sur « les signaux corporels » de ce grand voyageur, trilingue de surcroit, alors qu’elle ne s’exprime qu’avec des “gestes” ! Un beau parallèle …

Nashiyan quant à elle nous propose un beau graphisme, pour cette première série de 4 tomes aux éditions Akata. Elle parvient à créer une ambiance pure et poétique, tout en insérant des moments d’une sensualité incroyable que le lecteur ressent à travers les illustrations. Et ce personnage dont les sens sont paradoxalement amplifiés par son silence !

La conclusion :

Une romance douce et émouvante qui entraîne le lecteur au pays des « signes » ! Ce premier tome de « A sign of affection » aux Éditions Akata est troublant d’un amour « silencieux » qui bouleverse autant qu’il questionne. De cette pudeur que chacun de nous ressent lors des premiers émois de la première rencontre. Une jolie histoire entre deux êtres qui ont beaucoup à apprendre l’un de l’autre.

Au rendez vous pour les tomes suivants qui paraîtront de façon régulière. Tout les 2 mois environ et se clôturera en décembre !!!