La fleur de la sorcière est un comics des éditions 404, d’Enrico Orlandi, paru en mai 2021. Le premier titre d’un jeune auteur italien, qui présente la quête d’initiatique d’un enfant qui veut devenir un homme, mais qui va découvrir bien plus que cela, et grandir malgré tout.

Dans la montagne, dans le froid, un personnage aux yeux bleus apparaît. Il regarde les montagnes et poursuit son voyage. Il traverse des forêts, puis arrive jusqu’à un rocher, sur lequel il voit des runes de Pohola. Il ne comprend pas tout, mais sait que le village de Kariga ne doit pas être loin. Enfin, il espère ne pas finir congelé d’ici là, car le froid se fait de plus en plus ressentir. Il continue de marcher dans la neige. Un vent glacéo se lève, il frémit. Il aperçoit une gorge, où il espère se mettre à l’abri du vent. A l’intérieur, il découvre d’autres runes plus anciennes, sur tous les murs. Il découvre des mots comme « frontière, « ne pas entrer », « courir »… Au sol, il découvre aussi une hache. C’est à ce moment-là qu’une voix lui explique qu’une rune signifie « fuir »… La voix poursuit en expliquant que la roue du destin ne lui a pas été favorable, car dans ce ravin le démon Rutu rôde.

Le récit est plaisant à découvrir, tant pour les jeunes lecteurs que les adultes, avec cette quête initiatique, ce jeune garçon qui veut devenir un homme, mais ne sait pas vraiment comment y parvenir. Un peu perdu dans cet immense monde, il rencontre une jeune fille et les siens. Une rencontre qui va tout bouleverser pour lui et remettre en cause son raisonnement et sa quête. La bande dessinée est assez dense et pourtant fluide et agréable à découvrir. Les héros sont attachants, l’univers fantastique intrigant et le thème passionnant, avec l’émancipation, le fait de vouloir grandir, de devenir un homme, alors qu’il faut seulement savoir laisser passer le temps nécessaire pour grandir correctement et savoir bien s’entourer. Le dessin est plaisant, avec un trait simple et efficace, fin et vif. Le graphisme est plutôt moderne et l’histoire bien découpée.

La fleur de la sorcière est un comics des éditions 404, qui présente un nouveau titre qui vient compléter leur nouvelle collection. Une histoire pour grandir et s’émanciper, mais pas trop vite, afin de prendre conscience que le temps est aux côtés des enfants.