Palomino revient avec un troisième titre intitulé, Joyeux anniversaire, Palomino. Un album de Michaël Escoffier et Matthieu Maudet, paru aux éditions L’école des loisirs, en août 2021, présentant une nouvelle, brève et amusante aventure de l’attachant cheval et de sa cavalière.

Pour son anniversaire, Palomino vient de recevoir une jolie paire de pantoufles, pile à la bonne taille ! Il a aussi reçu un énorme paquet de guimauves roses, ainsi qu’une magnifique selle en cuir, pour pouvoir promener Scarlett en toute sécurité. Palomino est ravi et une fois ses bougies soufflées, le cheval n’a qu’une hâte, c’est d’essayer sa nouvelle selle avec Scarlett. Il met sa selle et demande à sa cavalière si elle est bien installée, avant de partir vers la forêt. Palomino demande, malgré tous les gâteaux qu’il a mangés avant, si Scarlett a bien pris les guimauves. C’est un bonheur, pour les deux amis de traverser la grande forêt de séquoias.

C’est une nouvelle aventure amusante et entrainante qui est à découvrir, dans cet album, plaisant à lire. Palomino, qui vient de fêter son anniversaire et de découvrir ses cadeaux, s’aventure aussitôt, accompagné de Scarlett, dans la forêt de sequoias, avec sa nouvelle selle en cuir. Malgré la pluie qui commence à tomber, Palomino ne veut pas faire demi-tour. Mais alors que le temps se gâte, Palomino poursuit son chemin, malgré les dangers. Il faut dire aussi, que le cheval est assez déterminé, et cela va le mener dans quelques péripéties et une heureuse surprise. Le récit est amusant, avec ce héros attachant, qui se met dans de drôles de situations, offrant quelques rebondissements et une chute rigolote, qui plaira aux jeunes lecteurs. Le dessin est simple et efficace, avec un trait rond, expressif et un univers coloré.

Joyeux anniversaire, Palomino est un nouvel album des éditions L’école des loisirs, dans lequel les enfants retrouveront avec plaisir le cheval et sa cavalière, pour une nouvelle aventure, une sortie dans la forêt, mais sous un terrible orage…