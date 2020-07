Les produits solaires à glisser dans sa valise cet été

L’été, les produits solaires font partie des indispensables de notre routine beauté. Ils nous protègent des rayons du soleil et permettent à notre peau de bronzer tout en douceur. Nous avons fait une sélection de solaires qui vont jouer un rôle protecteur pour la peau. N’hésitez pas à vous en inspirer !

La gamme solaire Aloe Vera de Decléor Paris

La gamme solaire à l’Aloe Vera de Decléor Paris arrive en première position. C’est une merveille en matière de soin et de composition. Pour résumer, nous vous conseillons deux produits essentiels :

Le gel-crème solaire Aloe Vera SPF50+

La crème solaire visage Aloe Vera SPF50+

Deux produits complémentaires qui font bien leur job en matière de protection, mais aussi d’hydratation pour la peau. L’odeur est juste divine, elle nous embarque au bord de l’eau durant une journée de farniente. Les packagings sont magnifiques. Bref, foncez voir l’article que nous avons rédigé à son sujet pour avoir un avis plus détaillé.

La gamme CAPITAL SOLEIL de VICHY

Petite nouveauté du côté de VICHY cet été, la gamme CAPITAL SOLEIL qui se démarque par ses qualités hydratantes. Terminé les produits solaires gras qui rendent notre peau inconfortable du matin jusqu’au soir.

Avec ces nouveaux produits, VICHY a misé sur des textures aérées et non-collantes. Ils sont enrichis au Béta Carotène sans pour autant agresser la peau, puisqu’ils sont indice SPF50.

L’eau de protection solaire à l’acide hyaluronique SPF50.

Nous avons été agréablement surpris par la texture qui s’apparente à une brume fraîche très appréciable lorsqu’il fait chaud. Il faut bien penser à le remuer avant de l’utiliser. Son spray rend son utilisation pratique et agréable. Son parfum est discret. Il peut s’utiliser sur une peau mouillée. Il n’assèche pas la peau, ne tiraille pas non plus.

Sachez qu’il existe d’autres produits dans la gamme CAPITAL SOLEIL, comme par exemple le gel peau mouillée SPF50 davantage destiné aux enfants. Un soin anti-tâche teinté 3 en 1 ou encore un lait multi-protection SPF30.

LA ROCHE-POSAY Anthelios SPF50+

LA ROCHE-POSAY fait partie de nos marques préférées à la rédaction. Les produits qu’elle propose sont toujours respectueux des peaux les plus sensibles. Peut-être connaissez-vous déjà la gamme solaire ANTHELIOS qui propose une large sélection de produits ?

Nous avons pu tester le nouveau Spray Invisible SPF50 très haute protection. Et il fait très bien son travail. Il ne colle pas du tout. Son spray permet de l’utiliser de façon homogène. Son odeur de propre change des solaires trop entêtants. Il ne fait pas de traces blanches. Sa texture s’apparente plus à un lait qu’à une eau pour le coup. Attention, il est exclusivement dédié aux adultes.

Nous espérons que cette sélection vous aidera à y voir un peu plus clair. Quoi qu’il en soit, il est important d’éviter les expositions répétées au soleil. Restons prudents !