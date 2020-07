Mon bullet à moi, le système d’organisation de Margot Malmaison

Avec 500 000 lecteurs qui l’adorent, Margot Malmaison, star des jeunes adultes, présente Mon bullet à moi, paru aux éditions Leduc.S, en juin 2020. Un ouvrage qui plonge les ados et jeunes adultes dans son univers, pour rassembler toutes les informations du quotidien, les envies et les futurs souvenirs.

Le livre de plus de 150 pages débute par un sommaire, qui permet de mieux se retrouver. Ainsi, il y a le guide pratique, la signification du bullet journal et tout plein de réponses à différentes questions, pour comprendre le fonctionnement, gérer son planning quotidien, les anniversaires, ce que l’on rêve de faire, ce que l’on a envie d’apprendre, ses portraits, ses playlists, les idées cadeaux…

L’ouvrage plonge les ados et les jeunes adultes dans l’univers de l’auteure, avec ce bullet journal qui présente un agenda de 52 semaines, des outils d’organisation, pour tout prévoir, des bucket lists et des petits mots de Margot. Un outil pratique et passionnant, permettant de se retrouver, de se ressourcer et d’aller de l’avant, en rassemblant, notamment, toutes les informations du quotidien, les envies, les prochains souvenirs.

Le bullet est pratique, déjà prérempli, il est facile d’accès et bien découpé. Il permet de remplir les semaines souhaitées, pour ne garder que le meilleur, et faire comme si on le partageait avec l’auteure, qui se confie, elle aussi ! Entre les pages d’agenda, il y a différentes rubriques à retrouver, entre confidences, coups de cœur et conseils, il est aussi à remplir par la personne qui le possède. L’ouvrage est aussi original, avec toutes ces rubriques, ces listes, ces conseils et ce partage. Quelques touches de couleurs et photographies viennent agréablement agrémenter le livre.

Mon bullet à moi est un ouvrage de Margot Malmaison, paru aux éditions Leduc.S, qui propose sa version du bullet journal, s’ouvrant ainsi à ses fans, à travers un livre pratique, qui offre des outils d’organisation, pour prévoir week-ends et fêtes, entre autres, des conseils et rassembler ainsi les informations du quotidien et les envies.