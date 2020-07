Qu’est-ce que le CBD ?

Le CBD, acronyme de cannabidiol est un composant d’origine végétale produit naturellement par les plantes de la famille des cannabaceae et plus particulièrement par le Chanvre ou Cannabis Sativa. Comme son cousin le THC – tétrahydrocannabinol, le CBD est naturellement présent dans les sommités florales de la plante. En revanche, contrairement au THC, le cannabidiol n’est pas une drogue et ne provoque aucun effet psychotrope.

UN PEU D’HISTOIRE

Le CBD a été isolé et baptisé pour la première fois en 1939 par Roger Adams, chercheur en chimie organique de l’université de l’Illinois aux États-unis. C’est en 1963 que Raphaël Mechoulam révéla clairement la structure chimique du CBD et donna le ton aux premières études scientifiques consacrées aux Cannabis. Depuis, le CBD fait l’objet de nombreuses études et est le deuxième cannabinoïde le plus étudié après le THC.

UNE RÉPUTATION GRANDISSANTE

En quelques années, ces trois lettres sont presque devenues incontournables. La notoriété du CBD ne cesse d’augmenter et son utilisation se démocratise de plus en plus. Le CBD s’invite dans notre routine bien-être quotidienne et ce n’est pas un hasard, les bienfaits de cette molécule sont presque innombrables.

Parmi ses bienfaits les plus remarqués, le cannabidiol peut-être utilisé contre la douleur, l’épilepsie, le stress, l’anxiété ou les troubles du sommeil. Il aide aussi à soulager les douleurs liées aux crampes menstruelles, les inflammations ou les douleurs musculaires. C’est aujourd’hui l’une des molécules les plus utilisées dans le milieu du Cannabis thérapeutique.

LE CBD ET SES EFFETS SUR LE CORPS

Comment une seule et même molécule peut-elle avoir des effets sur des symptômes aussi différents que le stress, la douleur ou encore l’épilepsie ? C’est tout simplement grâce au système endocannabinoïde et comme souvent, la nature est très bien faite. Le corps humain comme la plupart des vertébrés possède naturellement de nombreux récepteurs, comme des récepteurs aux cannabinoïdes, ce qui permet au corps de ressentir tous les différents effets du Cannabis.

Sans ces récepteurs, vous seriez complètement insensibles au Cannabis (et cela serait bien dommage). La plupart de ces récepteurs sont présents dans le cerveau et interagissent donc directement avec des problèmes telles que l’anxiété, la douleur ou encore l’insomnie. D’autres sont présents dans le système digestif, le système immunitaire et même la peau !

“Le CBD stimule vos propres cannabinoïdes naturels, ce qui améliore votre humeur et votre bien-être général. Parce que ce système régule tout jusqu’à votre taux de dopamine – s’il ne fonctionne pas, rien ne fonctionne. Si vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez déprimé tout le temps, malgré le fait de vous sentir en bonne santé et de faire de l’exercice, vous pourriez avoir une carence en endocannabinoïdes.” – Dr Michele Ross, neuroscientifique

Conclusion

Vous l’aurez compris, le Cannabis Sativa entretien une relation privilégiée avec le corps humain. Ainsi le CBD apparait comme une solution bien-être idéale, sure et efficace.

C’est une solution adoptée de façon croissante par de nombreuses personnes n’ayant pas trouvé de réponse dans les méthodes et soins classiques.