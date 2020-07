Mortel, la bande dessinée de la grande faucheuse

Mortel est une bande dessinée humoristique, de Marc Dubuisson et Thierry Martin, parue aux éditions Delcourt, en juin 2020. Un ouvrage plein d’humour, qui met en scène la faucheuse, dans son travail quotidien, ne manquant jamais d’imagination pour arriver à ses fins et à la fin de vie de ses clients.

Dans la rue, un homme est surpris. Devant lui se tient la grande faucheuse. Il tente d’expliquer qu’elle ne peut pas le prendre tout de suite, car il n’y a aucune logique à cela. Puis, il ose demander où trouver un sens à la vie. La mort lui montre le ciel du doigt. L’homme regarde en l’air, alors qu’un bus vient le frapper de plein fouet.

Dans son lit de mort, un vieil homme voit la mort arriver. Il lui demande de le prendre sans regret, car jusqu’au bout, il a vécu une longue vie paisible et heureuse. Il explique qu’il a été entouré de sa merveilleuse femme et du meilleur ami que l’on puisse avoir. La faucheuse montre alors une pancarte, avec deux personnes forniquant, désignant ainsi sa femme et son meilleur ami. Le vieil homme ne s’en remet pas, il meurt d’une crise cardiaque…

Les strips s’enchainent dans cet ouvrage plein d’humour, et plutôt sadique. On s’amuse beaucoup à découvrir ces gags qui s’enchainent, où la grande faucheuse ne manque jamais d’imagination, ni de ressources, pour arriver à ses fins, prendre du plaisir et réellement mettre en scène les différentes morts que l’on peut lui confier. Aussi, on découvre des situations cocasses, surprenantes et surtout drôles, évitant à la mort de ne pas tomber dans la routine. Après un aperçu de son travail au quotidien, on découvre aussi sa vie familiale, sa vie de femme et de mère. Un point de vue sympathique, plaisant, qui invite donc à découvrir de nouvelles scènes amusantes. De quatre, trois ou même une seule case, les strips sont plaisants à lire, avec beaucoup de surprise et d’absurdité. Le dessin est assez simple, néanmoins efficace et expressif, avec une faucheuse reconnaissable en toge noire, crâne et faux.

