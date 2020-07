Quels sont les favoris à l’Euro 2021 ?

Après le report de l’Euro en 2021, plusieurs formations européennes sont susceptibles de devenir champion d’Europe. La Belgique et l’équipe de France font, notamment, partie des favoris pour remporter le titre.

Reporté en raison de la crise économique liée au coronavirus, l’Euro 2020, qui se déroulera donc en 2021, promet d’offrir une belle fête malgré ce report d’un an. En effet, le tournoi, qui se tiendra dans 12 villes différentes entre juin et juillet , devrait être très relevé, notamment avec les nombreux favoris au titre final. Pour les bookmakers, qui ont déjà ouvert les paris pour le titre l’an prochain , le premier favori n’est autre que la Belgique. Les Diables Rouges, troisièmes du dernier Mondial, sont attendus comme les principaux prétendants, pour disputer les demi-finales et la finale à Wembley, à Londres.

Les Belges, qui ont été éliminés par la France en Russie, disposent d’une superbe génération entre Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, et notamment Eden Hazard. D’ailleurs, l’attaquant du Real Madrid pourrait être l’un des grands gagnants du report de l’Euro puisqu’il sort d’une première saison très compliquée avec le Real Madrid. Transféré pour 100M d’euros en Espagne, le Belge de 29 ans n’a clairement pas eu l’apport escompté et sera revanchard l’an prochain, pour le plus grand bonheur de la sélection belge.

Au niveau des résultats, l’équipe de Roberto Martinez, qui dispose d’une cote de 6,00 sur bwin, a remporté l’ensemble de ses matchs lors de la phase qualificative (30 points sur 30). Un parcours parfait, conclu par 40 buts marqués soit une moyenne de 3 par matchs. Les Belges ont aussi eu l’une des meilleurs défenses des qualifications avec 3 buts encaissés seulement, dont deux lors de la double confrontation face à la Russie (des victoires 3-1 et 1-4), qui fera également partie du Groupe B, tout comme le Danemark et la Finlande.

L’Equipe de France est aussi favorite pour remporter le prochain Euro et réaliser le doublé CDM/Championnat d’Europe. Après avoir échoué en finale de l’Euro face au Portugal en 2016, les hommes de Didier Deschamps ont réussi à se relever et devenir une forteresse imprenable en Russie en 2018. Il faut dire, aussi, que le groupe français dispose d’énormément de qualités, à l’image de Kylian Mbappé, Paul Pogba, Raphaël Varane, mais aussi la génération qui arrive comme Eduardo Camavinga ou William Saliba. En ce qui concerne les qualifications, les Tricolores ont perdu un seul match et ont été accroché en Turquie ! En phase de poule, le groupe de la France, deuxième favori pour gagner l’Euro 2021 , s’annonce très corsé puisque l’Allemagne et le Portugal seront sur la route des Français.

D’ailleurs, les Allemands, comme les Portugais, font partie d’une grosse liste d’outsiders à la victoire finale au même titre que l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Espagne ou encore l’Italie. Quoi qu’il en soit, cette coupure permettra à de nombreux footballeurs de revenir au top de leur forme l’été prochain à l’image de Memphis Depay ou encore Ricardo Pereira, victimes d’une rupture des ligaments croisés.