5 soins pour avoir un teint frais & rayonnant en été

Récemment, je vous ai présenté ma routine bonne mine soins & make-up durant la période estivale. Aujourd’hui, j’avais envie de vous parler de 5 soins pour avoir un teint frais & rayonnant cet été. Des soins que j’ai découverts récemment et qui apportent de la fraîcheur à ma peau dès le réveil. Alors si vous avez envie d’avoir un teint lumineux, n’hésitez pas à piocher quelques idées dans ma sélection.

Rafraîchir sa peau avec la Brume Tonique Fraîche de NUXE

La Brume Tonique Fraîche de NUXE de la gamme Very Rose est idéale. Je l’utilise essentiellement le matin pour donner un coup de boost à ma peau. Elle est très fraîche. Son odeur de rose est agréable, non entêtante. D’ailleurs, elle s’évapore rapidement. Je pulvérise la brume sur mon visage et cou, j’attends quelques secondes, et je retire le superflu avec un coton. Juste après, la peau est bien plus douce.

Depuis que je fais ce geste, mon teint est plus uniforme, les rougeurs quant à elles se sont estompées. Du coup, je me suis aussi intéressée à la composition, et 95 % du total des ingrédients est d’origine naturelle.

Je ne peux que vous encourager à découvrir les autres produits nettoyants et démaquillants de la gamme Very Rose. J’ai eu l’occasion de tester quelques démaquillants et j’ai notamment eu un coup de cœur pour la Lotion Peeling Éclat qui lisse la peau en douceur.

Hydrater en profondeur avec le Sérum S.O.S désaltérant Vino Source de Caudalie

Après avoir mis la brume, ma peau est prête à recevoir n’importe quel soin. Et c’est celui de Caudalie que j’utilise chaque été, car il est frais et désaltérant. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur le blog.

Il est concentré en eau de raison bio et hydrate l’épiderme en profondeur. Son odeur est divine, à base de fleurs de mandarinier, feuilles de citronnier, eau de concombre et menthe fraîche. Et bien sûr, 96 % des ingrédients sont d’origine naturelle. Je le rachèterai encore et encore ; ma peau l’adore !

Ouvrir le regard avec le Soin Énergisant Regard Spiruline Boost de THALGO

Je ne fais pas ce geste tous les jours, car j’ai rarement des cernes. En revanche, pour l’avoir testé, il fallait que je vous en parle. Le Soin Énergisant Regard de THALGO vaut le détour.

Pour commencer, je n’avais jamais eu le plaisir de tester la marque. Et cela a été une merveilleuse surprise. Ici, on reste dans le thème de la fraîcheur. Ce roll-on agit comme un glaçon sur les cernes, c’est très agréable. Cela réveille le teint instantanément. Il se présente sous forme de gel que l’on applique à l’aide d’un embout tri-brille très frais. Cela rend le moment encore plus agréable. Il pénètre rapidement. Je finis de le tapoter avec le doigt et le tour est joué. J’ai remarqué que mes ridules étaient lissées, j’imagine qu’il a aussi des vertus hydratantes. Bref, je vous le conseille les yeux fermés si vous souffrez de poches ou de cernes.

Hydrater & Protéger sa peau des UV avec le Fluide Solaire Visage à l’Aloe Vera de Decléor

Chaque matin, lorsque je prévois de sortir, je n’oublie pas de protéger mon visage des rayons du soleil. Decléor fait partie des marques que j’aime d’amour. Elle a encore réussi à me surprendre au travers d’une gamme de solaires à base l’Aloe Vera : de la fraîcheur, encore de la fraîcheur pour la peau. J’ai eu l’occasion de la tester longuement et tous les produits qui la composent sont de vraies pépites. Mais c’est surtout pour le Fluide Solaire Visage à l’Aloe Vera que j’ai eu un énorme coup de cœur. ENFIN un soin qui fait double usage, avec une sensation de fraîcheur et qui n’étouffe pas la peau. Sans oublier ses qualités hydratantes qui sont bel et bien présentes, du matin jusqu’au soir.

Conseil d’utilisation : pensez bien à remuer le flacon avant de déposer le fluide sur votre visage. Il sent divinement bon (sûrement l’huile végétale de sésame), ne colle pas et ne fait pas briller la zone T. Il apporte de la lumière à mon teint tout en le protégeant, puisqu’il est SPF 30. Pour celles qui aimeraient une protection plus importante, Decléor propose un SPF 50, une crème pour le visage absolument divine.

Les packagings, les flacons, tout a été minutieusement pensé. La gamme est bien différente de ce que j’ai pu tester jusqu’alors. Les compositions sont top. Une gamme qui mise sur l’hydratation et la fraîcheur. Bref, je valide en tout point ! Je vous conseille de glisser le Gel-Crème Solaire SPF 50 dans votre sac de plage : il va devenir l’un de vos indispensables !

Prendre soin de mes lèvres avec le Baume Coco Les Petits Prodiges

Lorsque j’ai fini ma routine soin du visage, je prends soin de mes lèvres. J’aime qu’elles soient douces et bien hydratées. Et le produit qui me suit depuis des semaines est un bonheur ; il s’agit du Baume Coco Les Petits Prodiges.

C’est le genre de soin que j’aime tout particulièrement parce qu’il est multifonction. Pour commencer, il sent bon l’été, la coco : j’adore ! La marque est formidable, je vous encourage à la découvrir sans plus tarder. Elle propose des soins 100 % naturels et made in France. Dont ce fameux baume qui va m’accompagner toute l’année. Je pourrais l’utiliser sur les pointes de cheveux, le visage, ou encore les cuticules. C’est le genre de produit que j’achète en plusieurs exemplaires, pour en avoir un à la maison, au bureau, dans le sac à main. Il est hydratant, réconfortant. Dans un petit pot de 30 ml absolument adorable, il se compose d’huile d’olive bio, de cire d’abeille, d’huile d’amande douce, de miel, de gelée royale, d’arnica, de vitamines B et de parfums 100 % d’origine naturelle.

Et pour celles qui n’aimeraient pas la coco, il est aussi proposé sans odeur et au citron.

Une marque engagée, au plus proche de ses utilisateurs ! Nous vous en reparlerons très prochainement autour des déodorants naturels, nouveauté à découvrir sur le e-shop.

Et vous, quels sont vos 5 soins pour avoir un teint frais & rayonnant ?