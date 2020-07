Rick and Morty – Pocket Mortys soumettez-les tous !

Voici un album hors-série de Rick and Morty, paru aux éditions Hi Comics, fin mai 2020. Une bande dessinée de Tini Howard, qui a réussi à conserver l’univers si particulier de cette série, entre absurdité, sadisme et humour noir, tout en s’inspirant du jeu mobile à succès.

Morty et Morty sirène sont dans une cavité, une sorte de grotte, où la lumière pénètre un peu. Morty est le premier à ouvrir les yeux. Il réveille Morty sirène qui est dans un sale état. Le premier propose de sortir pour aller chercher de quoi manger… Pour Morty sirène cela est très dur, il ne veut pas rester tout seul, alors qu’il a des difficultés à bouger. Morty lui promet qu’il va revenir, mais il faut qu’il sorte pour leur trouver à manger et de l’eau, surtout pour ce personnage à moitié poisson. Morty finit par sortir du trou, pensant également qu’il finira dingue là-dedans. Puis, il se met à courir à travers les bois, quand il s’arrête soudain devant un arbre où pendent des jus de fruits et quelques sachets d’encas. Le jeune homme prend son élan et saute, pour tenter d’attraper ces appétissants sachets. C’est à ce moment qu’une puce électronique vient s’agripper à sa nuque.

C’est un curieux Rick qui vient de le capturer. Le vieil homme collectionne tous les Mortys du multivers. C’est donc avec effroi que Morty découvre ses congénères dans des cages et soumis. Ils doivent combattre les uns contre les autres, dans des affrontements terribles. Ainsi les personnages principaux et cette nouvelle histoire, inspirée par le jeu mobile Pocket Mortys, un produit dérivé, qui semble plaire. La bande dessinée est découpée en plusieurs chapitres, reprenant les codes de la série originale, avec une histoire bien rythmée et un univers toujours aussi loufoque et délirant. Il est amusant de retrouver ces différents personnages, avec Morty qui va tout tenter pour se trouver et surtout tenter de libérer les siens, de son pervers de grand-père. Le dessin reste le même, simple, rond vif, offrant un univers coloré et expressif.

Pocket Mortys soumettez-les tous ! est une bande dessinée qui s’inspire du jeu mobile à succès. L’ouvrage, paru aux éditions Hi Comics, présente une nouvelle aventure pour Morty, en proie aux griffes d’un terrible Rick, qui collectionne tous les Mortys possibles, du multivers…