Routine bonne mine – Soins & Make-up légers pour l’été

Lorsque l’été pointe le bout de son nez, j’évite de trop me maquiller afin de laisser respirer ma peau. J’opte pour une routine bonne mine, qui a pour objectif d’apporter de la lumière à mon teint. Cette année, j’ai fait de belles découvertes en terme de soins teintés et de maquillage.

Alors, si vous êtes adeptes de soins légers pour l’été, n’hésitez pas à piocher quelques idées dans la sélection ci-dessous.

Cela fait plusieurs mois que je teste des produits pour vous préparer cette revue. J’ai donc le recul suffisant pour vous en parler en toute transparence. Ce sont des produits que j’aime tout particulièrement et que je serai susceptible de racheter.

Exit le fond de teint l’été : J’utilise une BB crème ou une crème teintée

L’été, j’ai toujours du mal à faire un choix entre BB crème et crème teintée. La journée, une crème teintée me convient largement. Alors qu’en soirée, j’aime avoir une couvrance modérée sur mon visage. Du coup, deux produits arrivent ex æquo, alors qu’ils sont complètement différents l’un de l’autre.

Le BB crayon au ginseng d’Erborian

Erborian est une marque qui n’a plus rien à prouver en matière en BB et CC crème. Et pourtant, elle m’a encore surprise avec son nouveau BB crayon qui est formidable.

Il s’agit donc d’un crayon teinté que l’on dépose par petites touches sur le visage afin de le magnifier. La couvrance est moyenne. Sa formulation à base de ginseng réussit à cacher les rougeurs que je peux avoir sur les joues suite à ma grossesse. Le teint semble naturel. J’ai tout aimé dans ce crayon. La mine rétractable hyper pratique. Son format facile à glisser dans la trousse à maquillage. Et sa rapidité d’utilisation.

Remarque : il n’est pas très économique. La texture fond rapidement sur le visage et le crayon ne dure pas un siècle. J’en ai déjà racheté 1 depuis le début de mon test. Attention également, seules 4 teintes sont proposées, mais j’ai entendu dire qu’Erborian travaillait sur de nouvelles teintes. Je vous en dirai des nouvelles dès que j’ai plus d’infos.

La crème hydratante teintée LOGONA (Rose de damas bio & Extraits l’algues brunes)

J’avais envie de vous présenter une alternative bio, à savoir la crème teintée de LOGONA. C’est MON coup de cœur côté “soins makeup” de cet été. Plus exactement un double coup de cœur, car je commence à découvrir d’autres produits de la marque LOGONA qui sont juste géniaux (je vous parlerai prochainement de ma routine capillaire).

Ce soin teinté est hydratant, camoufle naturellement les irrégularités du teint sans étouffer la peau (pratique sous le masque). La crème est fraîche et se fond agréablement. La teinte est parfaite pour moi. Petit hic : je l’ai trouvé difficile à travailler au départ. Finalement, j’utilise mes doigts et le rendu est top.

Petite astuce : lorsque j’applique un sérum au préalable, le soin se fond encore mieux dans la peau, le rendu est plus éclatant.

Un make-up minimaliste pour l’été

Lorsque mon teint est fait, j’opte pour un make-up léger et discret. J’ai clairement eu 3 crush cette année, 3 indispensables selon moi : un mascara, un rouge à lèvres et un vernis.

Le mascara noir Soin & Volume de Prescription Lab

Si je me souviens bien, je vous ai déjà parlé de ce mascara dans une de mes revues unboxing. Que dire si ce n’est que je l’adore. Il possède toutes les qualités que j’attends d’un mascara, à savoir : séparation des cils, ne sèche pas trop vite, couleur intense et tenue correcte. Côté volume, je n’ai pas remarqué de changement (mes cils sont naturellement recourbés). Par contre, sa compo à base d’eau et de cires végétales prend soin de mes cils au quotidien. Je valide !

Le RAL Lancôme L’absolu Mademoiselle Balm teinte 03 Plimpink

Je ne sais pas si vous connaissez la gamme de repulpants chez Lancôme : l’Absolu Mademoiselle balm. Il s’agit d’un baume à lèvres très subtilement teinté qui va agir de façon à repulper les lèvres.

Alors, je préfère prévenir, c’est assez surprenant au début. J’ai même lu que certaines personnes ne se faisaient pas à l’odeur mentholée, ni aux picotements sur les lèvres, qui s’estompent après quelques minutes. Moi-même, je ne suis pas fan du ressenti, mais alors le résultat sur les lèvres est dingue ! La texture est fondante, les teintes sont parfaites pour moi qui aime le nude, ils sont hydratants et repulpent quasi instantanément. Et ce, grâce à la formule à base d’huile de macadamia et d’extrait de menthe poivrée. Il existe plusieurs teintes que je vous encourage à découvrir sur le site de Lancôme.

Des mains joliment manucurées

En été, il est rare que je mette du fard à paupières, du blush ou de la poudre. Donc je n’en aurai pas à vous présenter. En revanche, je porte du vernis pour parfaire mes tenues. Et récemment, j’ai eu le plaisir de découvrir la marque nailmatic Paris que vous connaissez peut-être. Notamment les teintes ci-dessous :

Pure Color « Ella » un rouge/oranger juste parfait & indémodable

Bb Nail « Light » un nude pour embellir les ongles naturellement.

J’ai adoré ces vernis et encore plus l’engagement de la marque. Ils sont “formulés à base de matières premières d’origine naturelle et renouvelable : coton, maïs, pomme de terre, blé et manioc”. Des vernis Vegan ! Je ne savais même pas que cela existait. Et encore moins que ce genre de vernis pouvait être aussi efficace en terme de tenue ou d’intensité de couleur. Quand on dépose le vernis sur l’ongle, il brille instantanément. Prévoyez deux couches, pour un rendu complètement uniforme.

J’espère que cette sélection vous aura fait découvrir quelques pépites. Peut-être les connaissez-vous déjà ? Je vous souhaite un bel été à tous !

N’hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre routine bonne mine en été !