Prescription Lab x Stella & Suzie : La box de mai 2020 #4

Un peu, beaucoup, énormément de romantisme se dégage de la Prescription Lab x Stella & Suzie de mai 2020. Cette belle collaboration renferme quelques produits indispensables pour booster notre confiance et ajouter du pep’s à nos tenues. Avec en prime, la belle Nora Hamzawi en couverture du Prescripteur, ainsi que quelques conseils beauté très sympas.

Prescription Lab x Stella & Suzie : Un style bohème/chic so romantic

La Prescription Lab x Stella & Suzie de mai 2020 est charmante. Elle vient dans une box fleurie au style bohème que j’apprécie tout particulièrement, encore plus lorsque les rayons du soleil font leur apparition. La couleur dominante de la box – un vieux rose – ajoute de la douceur à son look ; j’aime beaucoup !

À l’intérieur, un pochon qui renferme la sélection de mai 2020, ainsi qu’un foulard rose/fleurit signé Stella & Suzie. Il est adorable, confectionné dans le respect de l’environnement en plus, bref l’accessoire parfait pour pimper notre look estival.

Je me suis intéressée à la marque de prêt-à-porter et j’ai pu découvrir des pièces absolument divines, très estivales. Sans surprise, je suis tombée amoureuse de leurs robes. Oui, je suis absolument fan des robes longues. Je les trouve élégantes et confortables ; à mon sens, elles peuvent convenir à toutes les femmes.

Sans surprise, l’univers de Stella & Suzie est assez bohème, tout en gardant de l’élégance, un petit détail qui fait toute la différence : des fleurs, de l’irisé, des cols Claudine, des rubans, des motifs colorés, de la fluidité. Bref, tout ce que j’aime ! Mais aussi, des petits hauts à croquer, des blouses, des combis, des shorts. Foncez sur le site, et laissez-vous surprendre par l’univers de la marque.

Prescription Lab x Stella & Suzie – Révélation du contenu

Le mascara Volume & Soin de Plab Beauty

Un best-seller qui fait son retour dans la box. Pourquoi pas ! Je n’ai pas encore eu le plaisir de le tester et sa compo’ est irréprochable donc, let’s go !

Le gel/crème APIVITA en full-size (40 ml) – Aqua Beelicious

J’ai hâte de tester plus longuement ce gel/crème. J’aime ce genre de texture rafraîchissante, encore plus avec les beaux jours. Ses promesses : unifier le teint grâce à sa composition à base d’extrait de fleurs et de miel. Il sera top en base de maquillage, je pense. Je vous en reparlerai !

Un échantillon du masque capillaire APIVITA

Je me suis empressée de l’utiliser, car je suis à fond dans ma routine capillaire depuis de confinement. Il ne colle pas, laisse les cheveux souples et brillants. Attention, il a tendance à lisser un peu les cheveux, donc évitez d’utiliser un après-shampoing juste avant, surtout pour celles qui ont les cheveux ondulés à bouclés. J’oubliais… L’odeur est dingue !

L’essence d’eau éclat d’Uriage

Quelle joie, j’adore cette marque ! Et bizarrement je ne connaissais pas encore ce produit. Il est génial ! Je l’utilise matin et soir après avoir nettoyé ma peau pour le côté frais et hydratant. Il sent bon et donne un coup de fouet aux teints ternes, surtout le matin. Je pense même le racheter lorsque j’aurai terminé celui-ci.

Une Cologne botanique intense du Couvent des Minimes, Cédrat et Litsée

Pari osé : glisser un extrait de Cologne dans la box. Dans un flacon de 15 ml, je suis adepte de ce format qui sera parfait dans le sac à main. Son odeur est citronnée, plutôt apaisante. Je la trouve assez estivale, je ne me vois pas la porter en hiver. Elle est pile dans le thème de la box. Elle sera aussi parfaite en parfum d’intérieur pour apporter un peu de chaleur.

Le bandana co-créé Prescription Lab x Stella & Suzie

C’est un peu la star de la box. Il est très sympa, sa couleur et ses motifs également. J’aime l’idée de l’accrocher à un sac à main, ou encore à un sac de plage.

Le Prescripteur est bel et bien au rendez-vous chaque mois pour mon plus grand plaisir. Au programme l’interview de Nora Hamzawi, un zoom sur les produits présents dans la box. Mais aussi une présentation de la marque Stella & Suzie et pleins d’autres surprises.

N’oubliez pas le code FRANCENET05 : moins 3€ sur l’abonnement du 1er au 25 mai 2020

N’hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré dans la box de Mai 2020. En attendant, prenez soin de vous jusqu’au prochain rendez-vous, avec la Prescription Lab de Juin 2020.