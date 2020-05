Comment consommer les fleurs de CBD

Le CBD, appelé aussi cannabidiol, est l’un des composés cannabinoïdes contenus dans le chanvre et dans le cannabis. Ces deux plantes sont certes visuellement assez semblables, mais le cannabis contient une forte quantité de molécule à effet psychotrope, notamment le THC ou tetrahydrocannabinol. Quant au chanvre industriel, le taux de THC est plus faible. Le CBD n’a aucun effet psychotrope, mais plutôt un effet apaisant et des vertus thérapeutiques.

Produit tout à fait légal En France, les produits à base de CBD ne sont autorisés que si le taux de THC ne dépasse pas 0,2 %. Différentes façons de consommer les fleurs de CBD Il existe plusieurs modes de consommation des produits à base de CBD selon la préférence du consommateur. Pour la fleur de chanvre, on peut la fumer, mais cela peut nuire à la santé. D'autres l'utilisent comme complément alimentaire en l'ajoutant dans leurs ingrédients. La plus recommandée reste la tisane, mais on peut aussi opter pour la vaporisation. Vertus thérapeutiques Les fleur CBD ont déjà eu de succès dans de nombreux cas de maladies, mais il est important de souligner qu'elles ne sont pas considérées comme un médicament, mais plutôt un accompagnement médical. Le CBD contenu dans la fleur est un anti-inflammatoire assez puissant. Sa consommation peut soulager la douleur chronique ou encore de réduire l'anxiété.

La consommation de produits CBD certifiés ne présente pas de risque car les effets secondaires sont minimes et cela ne provoque pas d’addiction. D’après de nombreuses études, le CBD améliore nettement le bien-être des patients atteints des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Huntington. En effet, le CBD empêcherait la dégénérescence des neurones dans le système nerveux grâce à leur propriété neuro-protecteur, antioxydant et anti-inflammatoire. Où trouver des fleurs de CBD de qualité ? Un produit à base de CBD est jugé de qualité si la quantité de THC est inférieure à celle recommandée. À part leur effet thérapeutique, beaucoup de clients choisissent aussi les fleurs de CBD en fonction de l’odeur et du goût. En effet, ce sont les terpènes contenus dans les fleurs qui leurs donnent des odeurs différentes selon l’espèce de la plante cultivée. Certains producteurs utilisent parfois des produits chimiques pour avoir différents goûts, alors que l’obtention de produits de qualité et naturel passe avant tout par le choix de la plante et l’agriculture biologique.

Que ce soit pour un accompagnement médical ou pour un complément alimentaire, il est à conseiller d'opter pour les produits à base de CBD certifiés issus de l'agriculture biologique offrant une certaine garantie.