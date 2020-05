3 question à… Frédéric Rocchia pour son roman Ce que le temps fera de nos vies

C’est avec un immense plaisir que nous retrouvons un auteur authentique et talentueux : Frédéric Rocchia qui nous présente son nouveau livre « Ce que le temps fera de nos vies » paru le 2 mai 2020 chez Amazon.

Le pitch :

Avez-vous déjà songé aux chemins et aux routes qui ont fait de votre vie ce qu’elle est aujourd’hui ? Tom et Jeanne s’aiment simplement dans cette petite maison forestière, à la lisière du quartier de l’épingle verte. Un endroit où il fait bon vivre. Un lieu retiré et calme où ils voguent sereinement dans une existence simple, sans artifice, loin des standards et des modes de vie habituels. Lui est musicien, elle, écrit des poèmes. Tom et Jeanne s’aiment sans se soucier du lendemain. Mais certains lendemains peuvent changer votre vie. Pour toujours… Voici leur histoire.

Frédéric Rocchia nous a fait le grand plaisir de nous accorder une interview pour parler avec énergie et enthousiasme de son nouveau roman :

FranceNetInfos : Bonjour Frédéric, bravo pour ton travail, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton 4ème et nouveau roman « Ce que le temps fera de nos vies » ?

Frédéric Rocchia : « Ce que le temps fera de nos vies » est d’abord une histoire qui parle d’amour, d’un couple qui évolue loin des modèles de vie habituels, mais c’est aussi une réflexion sur le temps qui passe. Le cœur de mon roman tourne autour de la question des choix que l’on fait au cours de notre vie et qui peuvent la changer de manière radicale. Enfin c’est une prise de recul, au travers d’une fiction, sur nos propres parcours, et de quelle manière nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd’hui.

FNI: En regardant tes précédents romans, tu as écrit de la science-fiction, un polar, un thriller et maintenant une histoire qui n’entre dans aucune de ces catégories. Comment choisis-tu ce que tu vas écrire et dans quoi classerais-tu ce nouveau roman ?

FR : Je n’ai pas d’idée préétablie sur ce que je m’apprête à écrire lorsque je commence un nouveau roman. Ce qui oriente mon récit, est le récit lui-même, ce que j’ai envie de raconter sur le moment, et les personnages me guident énormément dans mon travail préparatif. Après, même s’il est vrai que je me suis essayé à divers styles littéraires, ils ont chacun des points communs que mes lecteurs m’évoquent assez souvent. J’adore le suspense, la surprise, les rebondissements inattendus, mes romans en sont truffés, et surtout j’aime parler des gens un tout petit peu différents, dans des thématiques qui me tiennent à cœur.

FNI : Pourquoi avoir choisi ce thème des choix que l’on fait dans nos vies dans ton nouveau roman ?

FR : Lorsque j’étais gosse, j’écrivais de petits romans, puis j’ai appris la musique, fait des études de criminologie et de génétique. Je suis devenu auteur compositeur interprète, j’ai composé des albums, donné des concerts, puis je suis devenu créatif dans une société, et j’ai finalement retrouvé ma première passion, l’écriture, en devenant romancier. En regardant derrière, maintenant que je suis quadra, je peux dire que mes choix ont fait mon parcours et le temps qui a passé a transformé mon existence de manière significative. Nos parcours peuvent parfois paraître invraisemblables, surprenants, mais ils reflètent pourtant notre nature profonde, à nous d’y prêter attention pour être vraiment soi-même. Voilà ce dont parle mon roman.

Merci à cet auteur généreux, dont le propos va forcément résonner parmi un très grand nombre d’entre nous. Belles lectures.