Aider nos enfants à trouver leur place. Parents, enseignants, éducateurs … par Anne-Catherine Sabas

Un livre de Anne-Catherine Sabas est toujours un évènement dans le monde de la Psychanalyse, celui-ci n’échappe pas à la règle et c’est déjà convaincue de ce fait que j’ai commencé la lecture de son « dernier né » paru chez Studyparents en février 2020 et qui bien évidemment nous parle d’enfants.

J’ai déjà eu l’honneur et le plaisir de chroniquer son avant dernier livre « Familles monoparentales la grande aventure » … une réelle initiation à une personnalité riche et altruiste, à une plume jubilatoire et à une belle empathie pour les autres, grands et petits.



https://www.francenetinfos.com/essai-sur-la-monoparentalite-sous-le-titre-familles-monoparentales-la-grande-aventure-le-dernier-livre-de-anne-catherine-sabas-189689/

Anne-Catherine Sabas en plus de ses qualités d’écrivain est aussi Psychopraticienne, consultante et formatrice en management, gestion de conflits et relation d’aide.

Redécouvrir son écriture si positive, bienveillante et gratifiante a été enthousiasmant.

Aussi à l’aise dans la rédaction de son excellent guide pour parents solos, que dans ce dernier texte plus fluide, riche en conseils puisés dans sa vie personnelle et professionnelle, l’auteur nous invite à une ballade dans un monde qui change …

Et dans cette première thématique elle nous confronte aux croyances des anciens « nous apprenons en effet par imitation, nous nous construisons par mimétisme. »

« Les adultes ont transmis à leurs enfants une part de leur croyance quant au monde et à la meilleure façon de l’habiter ». Certains arriveront, au prix d’un travail d’analyse ou d’une psychothérapie à mettre à nu des schémas inconscients dont ils désirent finalement se séparer.

Parmi certains de ces comportements, ceux du père, de l’ancien père dont on ne veut plus, ce père autoritaire, peu présent, peu communiquant … à opposer au super papa solo, confident, thérapeute, voire copain … et des années plus tard nous voici en mai 68 … tout est possible, s’affranchir de toute autorité, respirer la liberté et repousser les limites …

… Cette époque libertaire révolue on cherche de nouveau un cadre, une manière d’accompagner nos jeunes par une éducation positive, bienveillante et non violente, on est en quête de de nouveaux repères.

Dans ce monde en crise dans lequel nous vivons, les défis sont innombrables : écologique, social, économique et technologique et dans ce dernier challenge, deux attitudes peuvent émerger, ne rien faire paralysé par l’ampleur de la tâche ou s’impliquer dans un réel désir de faire « bouger les lignes ».

Le tout est d’aider nos enfants à réaliser leur destin, pour citer Friedrich Nietzsche « de devenir qui il est ».

Et pour ce faire trouver sa place, quitte parfois à rompre avec son milieu pour renouer le lien avec soi-même et son environnement, tenir compte de sa différence, de son talent, de ses idées, de ses indignations et de sa créativité, peut être un long travail que les parents devraient accompagner par des encouragements, de la reconnaissance, de l’amour …

Une seconde thématique nous propose de prendre en compte le rythme de l’enfant : trop de pression, trop d’activités, des rythmes délirants dont l’ennui est banni, des choix d’orientation décidés parfois dans l’urgence … peuvent nuire à l’épanouissement.

L’important est de se mettre en chemin

C’est plus facile à dire qu’a faire … Sommes nous prêts à écouter, entendre nos enfants ? à être déçus par eux comme nous avons déçu nos parents ? sommes nous prêts à accepter leurs différences, leur opposition ? à les laisser rêver ou rêver avec eux ? tant de questions abordées tout en finesse par l’auteur.

La dernière thématique nous parle d’habiter harmonieusement le monde … la recherche de l’harmonie et non de la perfection.

Nous devons être des exemples, des modèles pour nos enfants, par nos actions, nos engagements, par notre rapport au monde. Plus notre vision du monde sera élargie, bienveillante, tolérante, heureuse plus nous offrirons à nos enfants l’opportunité de devenir des êtres ouverts et compréhensifs, bien dans leur tête et dans leur corps.

Et bien sûr pour atteindre cet épanouissement il faudra se réconcilier avec soi, faire la paix avec son histoire si les traumatismes, les complexes ont été trop lourds a supporter, parfois même se réapproprier le récit familial, retourner aux sources, aux racines, là où tout a commencé …

« On ne part toujours que de l’endroit où l’on se trouve. Ici et maintenant. Et la manière dont nous habitons ce lieu unique dépend de notre état du moment. »

J’ai adoré lire et me nourrir du texte de Anne-Catherine Sabas, une belle personne pour un beau sujet que je recommande à tous les parents et autres …