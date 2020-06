Léonard, tome 51, Génie du crime

Génie du crime est le cinquante-et-unième tome de Léonard, paru aux éditions Le Lombard, en juin 2020. Une nouvelle bande dessinée de Zidrou et Turk, qui vient compléter la longue collection, avec de nouveaux gags, de nouvelles épreuves, des siestes, des créations…

Une fois de plus, alors que le soleil semble levé depuis longtemps, Basile, le disciple est encore dans son lit. Au pied du lit, en train de dormir aussi, se trouve Raoul, qui va bientôt être réveillé par un étrange bourdonnement. Il se redresse et va voir à la fenêtre. Il voit alors un avion avec une banderole sur laquelle est écrit « Disciple, debout ! ». Raoul s’amuse, il remarque que Léonard ne réveillera jamais son disciple avec cette seule banderole. Mais dans l’avion, le génie, au sourire et regard pervers appuis sur un bouton. C’est alors qu’une bombe est larguée sur la maison et même dans la chambre de Basile. Ce dernier est réveillé, son lit menaçant de tomber dans le vide. Léonard, lui, redescendant tranquillement en parachute et est ravi de découvrir que son disciple a bien reçu son message. Le génie a besoin de Basile, car aujourd’hui il fourmille d’idées…

De nouveaux gags et situations cocasses et impossibles qui sont à retrouver dans ce dernier album. Le plus génial de génie fourmille d’idées, mais c’est son disciple qui lui rappelle qu’il a déjà inventé pas mal de choses. En effet, Léonard cite des créations qu’il aimerait créer, mais Basile lui rappelle précisément quand il les a déjà faite ! Alors, il va être temps pour les deux héros de faire un inventaire ! Basile n’a pas fini de subir et de tester les créations incroyables du génie. La bande dessinée est pleine d’humour et les auteurs arrivent à se réinventer, touchant aussi les plus jeunes lecteurs, avec quelques actualités et tendance, notamment les smileys. Les gags s’enchainent facilement, la lecture est plaisante, avec des jeux de mots, qu’on aime à retrouver. Le dessin est rond, simple et dynamique, avec des personnages expressifs, un univers coloré et des scènes toujours amusantes.

Génie du crime est un nouvel album de Léonard, paru aux éditions Le Lombard. Une bande dessinée pleine d’humour, où il est bon de retrouver quelques références et les situations cocasses dans lesquelles Basile se retrouve, à cause de son maître, Léonard.