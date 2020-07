L’anti-lune de miel, de Christina Lauren, la comédie romantique de l’été

L’été est la période idéale pour se plonger dans des comédies romantiques. Généralement fraîches et pétillantes, “L’anti-lune de miel” de Christina Lauren ne déroge pas à la règle. Découvrez l’avis de la rédaction.

Résumé

Olive Torres s’est habituée à être la jumelle malchanceuse : mésaventures y inexplicables, licenciement récent… elle semble comiquement poursuivie par la guigne. Sa soeur Ami, au contraire, incarne l’éternelle gagnante, au point même de parvenir à financer l’intégralité de son mariage en remportant des jeux concours. Malheureusement pour Olive, il y a pire que sa malchance chronique : elle se voit forcée de passer toutes les festivités de la noce en compagnie d’Ethan Thomas, le témoin du marié (et son ennemi juré)…

Olive se prépare à vivre un enfer, déterminée à faire bonne figure. Mais lorsque tous les invités sont victimes d’une intoxication alimentaire, la fête vire au cauchemar, et seuls Olive et Ethan s’en sortent indemnes. Soudain, une lune de miel tous frais payés se trouve à portée de main, et Olive préférerait mourir plutôt que de laisser Ethan profiter du paradis sans elle. Convenant d’une trêve temporaire, ils s’envolent tous les deux pour Maui.

Après tout, dix jours de bonheur valent bien la peine de jouer au couple de jeunes mariés amoureux, n’est-ce pas ? Mais étrangement, faire semblant dérange de moins en moins Olive. En réalité, elle se sentirait presque assez… chanceuse, pour une fois !

À propos du livre

Publié chez Hugo New Romance, “L’anti-lune de miel” de Christina Lauren est LA comédie romantique de l’été. Oui, oui, celle que vous allez adorer apporter à la plage, lire dans l’avion ou trimballer partout dans votre sac.

Olive, malchanceuse de naissance, voit la roue tourner lorsque tous les invités du mariage de sa soeur tombe malade. Sauf elle, et son ennemi juré, Ethan Thomas. Qu’à cela ne tienne, ils prennent la place d’Ami et de son mari et s’envolent pour Maui. Mais la haine est le sentiment le plus proche de l’amour, et pour franchir la ligne, il n’y a qu’un pas. Un pas facilement franchi quand il faut passer plusieurs semaines à faire semblant d’être un couple fraîchement marié. De quiproquos en malentendus, il va falloir garder la face, et ce n’est pas tâche facile !

Mon avis

Je n’en suis pas à mon premier coup concernant les Christina Lauren. Ces deux autrices, meilleures amies, ont publié plus d’une vingtaine de romans écrits à quatre mains. Reines de la comédie romantique et maniant l’humour avec brio, je savais très bien dans quoi je m’engageais. Et je n’ai pas été déçue du voyage ! J’ai même complètement adoré. En effet, “L’anti-lune de miel” est ce roman frais, pétillant et hilarant qu’on attend impatiemment au début de l’été. On le déguste comme un cocktail estival au bord de la piscine, les doigts de pied en éventail !

Loin d’être superficiel, “L’anti-lune de miel” aborde des sujets parfois sensible, toujours avec justesse. Comme toujours avec les Christina Lauren, les conflits peuvent être un peu forcés et c’est parfois un peu dommage. Cependant, ça ne m’a pas vraiment dérangé et cela restait cohérent avec les personnages. Après tout, personne n’a jamais dit qu’un roman devait être absolument le reflet de la réalité.

Quant aux personnages, ils sont construits et très attachants. J’ai tout de suite adoré Olive, malgré sa tendance à attribuer la moindre action à sa malchance. Et Ethan, derrière ses comportements de goujat, est absolument adorable. Et ensemble, ce sont juste les deux tourtereaux les plus mignons de l’univers !

En bref

“L’anti-lune de miel” est le roman parfait à déguster pendant les vacances pour s’évader à Maui sans même sortir de chez soi. Fraîche et pétillante, drôle, et sexy, cette comédie romantique nous remplit le coeur avec des émotions doudou comme on les aime !