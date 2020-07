Comment pimenter les relations de couple ?

C’est une vérité universellement reconnue que le fait de vivre en couple a un impact sur votre vie sexuelle. De l’ornière à la “mort au lit”, en passant par le sentiment de déjà vu, jusqu’à l’abandon de toute ‘intimité au profit de l’efficacité (si vous vous êtes déjà brossé les dents pendant que votre partenaire faisait caca : on parle de vous), il existe de nombreux facteurs qui peuvent entraîner l’ennui et la désaffection.

Heureusement, ce n’est pas forcément le cas. Avec un peu d’intention et quelques pratiques qui sortent de l’ordinaire, vous pourrez avoir une vie sexuelle et une relation plus agréable. Voici 9 idées pour pimenter votre vie sexuelle lorsque vous vivez ensemble.

PRENEZ LE TEMPS DE VOUS CONNAÎTRE

Découvrir ses formes, ses habitudes et ses tendances n’est pas toujours le processus le plus amusant ; cependant, une meilleure connaissance de soi permet non seulement de travailler à s’accepter, mais aussi de se montrer plus compatissant et plus aimant dans sa relation.

SAVOIR CE QUI VOUS EXCITE

Il existe deux approches du rôle que joue l’intimité – la proximité, la connexion – dans une vie sexuelle.

Selon une théorie, l’intimité est l’ennemi du désir sexuel. Qu’il faut de l’aventure, du mystère et de la distance pour être excité.

L’autre théorie dit que l’intimité est la clé du désir. Qu’il faut se tourner l’un vers l’autre, s’approfondir et se rapprocher.

Laquelle est la bonne ? Aucune des deux. Et les deux. Ce qui compte vraiment, c’est le contexte qui vous excite.

EXPLORER LES CONVERSATIONS COCHONNES ET LES JEUX DE RÔLE

Pour ce faire, on peut s’amuser à utiliser des mots cochons et à faire des jeux de rôle. Les deux peuvent être plus faciles, plus sexy et moins stupides que vous ne le pensez.

EN PARLER RÉGULIÈREMENT

Une discussion régulière sur l’état de l’Union vous aide à aborder les problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentent au lieu de laisser le ressentiment s’installer. Ces discussions régulières réduisent la pression de parler de sexe – cela fait tout simplement partie de votre travail.

ESSAYEZ UNE LISTE OUI/NON/PEUT-ÊTRE

Les listes Oui/Non/Peut-être comprennent une variété de choses sexy et amusantes que vous pouvez essayer dans la chambre comme l’utilisation d’un sextoy par exemple. Choisissez une chose à essayer, idéalement quelque chose que vous avez tous les deux sélectionné

GARDEZ LE SEXE DANS VOTRE TÊTE

Votre cerveau détermine ce qui est important grâce à un mélange de signaux primaires – og, stress – et de décisions conscientes. En gardant le sexe à l’esprit, vous faites savoir à votre cerveau que c’est une priorité. Cela facilite la transition entre le mode travail/parent/faire et les moments sexy.

EXPLORER LE COACHING SEXUEL

Le coaching sexuel n’est pas réservé aux individus et aux couples qui sont sur le point de rompre. En fait, la plupart des gens pourraient bénéficier d’un espace pour découvrir et embrasser leurs désirs, explorer leur valeur autour du sexe, et apprendre les spécificités des conseils, astuces et outils qui les aideront à trouver la liberté dans le plaisir.

N’OUBLIEZ PAS : VOTRE VIE SEXUELLE EST PRIMORDIALE

Traitez-le avec la même importance que votre travail, votre amitié, vos loisirs, votre santé, etc. Autrement dit, votre relation est plus importante que le sexe, mais elle est aussi super importante – tout comme votre carrière ne vous définit pas, mais vous passez probablement beaucoup de temps et d’énergie à y réfléchir. Votre plaisir mérite qu’on y consacre du temps, de l’énergie et de l’argent.