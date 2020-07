Le réveil des légendes – L’étoile flamboyante

L’étoile flamboyante est le premier tome d’une nouvelle saga des éditions 404, intitulé Le réveil des légendes. Un roman tout public, de Sophie Ginisty, paru en juin 2020, qui présente l’aventure fantastique d’un demi-elfe en quête de son jumeau.

La cité de Barantil a toujours été animée. Il s’agit de la plus grande cité du territoire inférieur de Gaïa, où étaient rassemblés les plus pauvres et les rebus de la société. Les Bas-Fonds, isolés de l’autre côté du désert d’As’sahra, étaient devenus depuis longtemps devenus le vide-ordures humain de Gloria, la capitale politique de l’Empire. Pour se défaire de ces hors-la-loi, il suffisait de les débarquer au fin fond de l’immense étendue aride qui séparait ses territoires du royaume des Ténèbres. Les moins que rien n’avaient aucun moyen de s’en échapper, car les océans déchainés entouraient ces terres. Le seul moyen de quitter ce lieu était de prendre le train qui était lourdement armé…

Après quelques cartes graphiques, qui permettent de situer les différents lieux présentés, vingt et un chapitres sont à découvrir. Le roman fantastique présent un demi-elfe, Ieven, rebut de la société, qui loue ses services en tant que guide, pour ceux qui s’aventurent dans les Bas-Fonds. Mais une nouvelle mission va chambouler sa vie. Le héros va devoir voyager à l’autre bout du royaume de Gaïa, avec son ami. Une fois là-bas, le jeune demi-elfe n’a qu’une idée en tête, retrouver son frère jumeau… L’histoire est captivante, assez bien construite, immergeant rapidement les lecteurs dans cet univers fantastique assez riche et plein d’action, malgré tout assez dense, on s’y perdrait parfois. Les évènements s’enchainent, les rebondissements et l’humour aussi, parfois un peu cru, mais pas déplaisant, dans ce périple plein de surprise et énergique.

L’étoile flamboyante est le premier tome de la nouvelle saga fantastique Le réveil des légendes, des éditions 404. Un roman dense, curieux et intrigant, qui présente les aventures d’un demi-elfe, rebus de la société qui profite d’une mission, pour tenter de retrouver son frère jumeau, faisant ainsi prévaloir la loi de l’enfant unique de Gaïa.