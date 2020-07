Coup de coeur : “Landon & Shay” tome 2, de Brittainy C. Cherry

Hier, le Tome 2 de “Landon & Shay”, de Brittainy C. Cherry, est sorti en librairie. Découvrez mon avis pour la suite de cette superbe romance qui fait honneur au premier tome.

Résumé

Shay est tombée amoureuse d’un garçon. Un beau garçon, blessé, enfermé dans son monde

d’angoisse. Tout le monde l’avait prévenue. Mais elle n’a pas écouté. Ils étaient jeunes et idiots.

Dangereusement amoureux. Rien d’autre ne comptait. Ils protégeaient leur amour en le gardant secret.

C’était leur histoire, et tout a fonctionné jusqu’à ce que leurs vies changent à jamais.

Le garçon qu’elle aimait est devenu le nouveau chouchou d’Hollywood.

La carrière de Landon a éclaté alors que celle de Shay a stagné.

Il a connu un succès énorme alors qu’elle affrontait de multiples échecs.

Il a construit sa vie, elle a vu ses rêves s’éloigner. Leur équilibre s’est effondré.

Dans les contes de fées, l’amour est plus fort que tout.

En réalité, l’amour était en train de les perdre. Shay a toujours su que Landon avait une place dans sa vie. Elle n’est plus sûre d’avoir encore une place dans la

sienne.

À propos du livre

Paru hier aux éditions Hugo New Romance, “Landon & Shay” tome 2 est la suite et fin des aventures de nos tourtereaux.

Landon a enfin accepté sa dépression, et travaille à aller mieux. Avec l’aide de sa psychologue et du soutien de Shay, à distance, il s’évertue à aller mieux. Mais malgré les efforts de cette dernière pour être patiente, Landon s’éloigne. En effet, sa carrière d’acteur décolle et rapidement, il ne donne plus aucune nouvelle, laissant Shay dans un état léthargique. À la poursuite de ses rêves, elle lutte contre le succès grandissant de son premier amour, incapable d’ouvrir son coeur à d’autres.

Mon avis

Je pourrais simplement vous dire de vous ruer sur cette saga tant elle est superbe. Mais je vais quand même argumenter. Comme à son habitude, Brittainy C. Cherry brise notre coeur jusqu’au dernier millimètre avant de le rapiécer morceau par morceau. “Landon & Shay” tome 2 nous mène au plus bas, pour nous faire remonter vers la surface.

Je ne vais pas vous mentir, cette duologie aborde certains sujets difficiles. On est loin de la comédie romantique tranquille que je vous présentais hier… Dans ce roman, outre la dépression de Landon, l’auteure explore des sujets sensibles comme les relations toxiques, qu’elles soient familiales ou amoureuses. Et elle dépeint parfaitement cette longue descente dans laquelle on plonge sans vraiment s’en rendre compte avant qu’il ne soit trop tard. Et puis, en avançant dans l’histoire, on reprend espoir. Espoir de s’en sortir, espoir de s’ouvrir à nouveau, d’aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau. “Landon & Shay” aborde également les difficultés familiales, la violence psychologique, le suicide, le harcèlement, le regard des autres, la différence, le handicap… Avec tellement de sujets, on pourrait craindre un traitement superficiel ou stéréotypé. Pourtant, c’est toujours avec une plume très juste que Brittainy C. Cherry développe son propos.

Pourtant, malgré cette part sombre du récit, l’auteure ne fait pas la part belle à l’humour ! Et elle n’hésite pas à faire des clins d’oeils aux références populaires. Ainsi, on retrouve des citations de “Jane the Virgin”, de “Friends” ou des références à l’univers de Harry Potter. Les personnages secondaires ont un véritable rôle à jouer dans l’histoire et sont terriblement attachants.

En bref

“Landon & Shay” tome 2 est la suite d’une romance dramatique dans laquelle vous pouvez vous plonger les yeux fermés ! Enfin, ouvrez-les quand même, ça serait dommage de passer à côté d’une telle merveille. Mais accrochez-vous, car c’est un vrai roller-coaster d’émotions !

Et vous, comment va votre coeur aujourd’hui ?