Coup de coeur : “Landon & Shay” Tome 1, de Brittainy C. Cherry

Reporté à cause du coronavirus, c’est aujourd’hui que sort “Landon & Shay” Tome 1, de Brittainy C. Cherry. Découvrez une histoire touchante et remplie d’émotions, qui dépasse de loin une simple romance.

Résumé

Shay et Landon se détestent depuis toujours. Ca fait des années qu’ils s’évitent. Des années qu’ils n’échangent ni un regard ni un mot… une insulte peut-être ? Tout change le jour où on leur propose un défi. Un pari stupide : faire en sorte que Shay tombe amoureuse de Landon avant que lui ne tombe amoureux d’elle.

Pour Landon, c’est un pari déjà gagné. Il n’aime personne.

Pourtant, lentement, tout se complique. Shay lui ouvre de nouveaux horizons. Elle pénètre son intimité et perce ses secrets les plus enfouis. Ce qui était un jeu devient bien trop réel. Leurs sentiments grandissent, comme grandissent les risques de se blesser mutuellement.

À propos du livre

Shay et Landon se détestent depuis toujours, sans vraiment savoir pourquoi. Shay est lumineuse, toujours de bonne humeur, et excellente dans tout ce qu’elle entreprend. Toujours un carnet à la main, elle créé ses personnages à partir de ce qu’elle voit. De son côté, Landon est sombre et brisé. Froid, distant, mais populaire pour de mauvaises raisons, il lutte depuis le décès de son oncle qui était comme un deuxième père pour lui. Quand ils se défient de tomber amoureux, on sait d’office que le mot “détester” va changer de sens. Mais ce qu’on ne sait pas, c’est tout ce que vont s’apporter ces deux-là, grâce à un défi lancé sur un coup de tête.

Édité chez Hugo New Romance, “Shay & Landon” de Brittainy C. Cherry est une romance à côté de laquelle il ne faut surtout pas passer. Ne vous laissez pas berner par le résumé. Ce roman est loin des clichés habituels de Miss Parfaite et son badboy adulé par tout le lycée. Le pari, la romance, tout nous laisse croire que c’est du déjà vu, et pourtant…

Un regret tout de même concerne la couverture. En effet, nous découvrons assez rapidement que les personnages ont 17-18 ans, alors les les personnes sur la couverture évoquent plutôt la vingtaine. De plus, Shay est censée être mate de peau alors qu’elle est tout ce qu’il y a de plus blanche sur la couverture. Pour une fois qu’elle était mignonne et qu’il ne s’agissait pas seulement de mettre un homme et une femme à moitié nus, c’est encore raté. Je le demande, à quand des couvertures avec des mannequins qui correspondent à la description du livre ??

Mon avis

Tout commence par un schéma classique vu et revu. Deux lycéens se détestent, pour on ne sait quelle raison, et vont finir par tomber amoureux, sans grande surprise. Au début de ma lecture, je craignais donc d’être déçue par une histoire ne cassant pas trois pattes à un canard (laissez ces petites bêtes tranquilles, voulez-vous ?). Pourtant, je n’en suis plus à mon premier roman de Brittainy C. Cherry, et malgré quelques coïncidences un peu énormes dans “The Air He Breathes”, je suis plutôt convaincue par sa plume. Et la magie a encore opéré dans “Landon & Shay” !

À l’image de “Nos Âmes Tourmentées” de Morgane Moncomble, ce roman ne vous laissera pas indemne. Le schéma commence certes classiquement, mais on se rend vite compte que l’auteure prend un virage à 90 degrés. Avec une plume douce mais juste — à laquelle la traduction ne rend pas hommage selon moi, Brittainy C. Cherry dépeint des émotions criantes de vérité. Suicide, dépression, abandon, amour, peurs, “Shay & Landon” aborde des thèmes importants, du point de vue de deux adolescents, avec une justesse exemplaire.

Landon est brisé, et rempli de failles. Je me suis très vite attaché à lui et à son histoire triste. C’est un personnage complexe qui nous donne juste envie de l’aimer, et on comprend sans peine pourquoi Shay est attiré par lui comme un papillon par la lumière. Et en parlant de lumière, Shay est resplendissante aux yeux des autres et ça m’a pris à peu près une demi seconde pour l’adorer. Pourtant, comme dans la réalité, il ne faut pas se fier aux apparences. C’est encore un thème qui m’a plu dans ce roman. Ne jamais se fier aux apparences. Là où tout le monde pense qu’elle est Miss Parfaite, sa vie est beaucoup plus compliquée que ça. Malgré tout, l’auteure dépeint une personne forte, maîtrisée, qui n’hésite pas à dire ce qu’elle pense. Et qu’est-ce que j’aime ce genre de personnage !

En bref

En résumé, “Landon & Shay” est un véritable coup de coeur. Et enfin ! Moi qui ait passé des mois de lectures qui ne m’ont pas plus convaincue que ça. Enfin une histoire qui m’a lacéré le coeur pour le recoller derrière. Enfin une histoire qui dépeint la réalité de nos sentiments, de nos luttes internes. Et qui le fait correctement, sans raccourcis, sans clichés, et sans stéréotypes. Un sans faute !