Tempêtes du Sud, de Brittainy C. Cherry

Le talent de Brittainy C. Cherry semble être une ressource inépuisable. Elle nous l’a encore prouvé dans le tome 1 de sa saga “Compass : Tempêtes du Sud”, traduite chez Hugo New Romance.

Résumé

Même un mouton noir peut avoir besoin d’un ami…

Je voulais tout simplement m’enfuir. Jamais je ne me serais attendue à lui tomber dans les bras… Laissant derrière moi un mariage sans amour, je partis m’installer dans une petite ville du Sud, avec l’intention de prendre un nouveau départ. C’était compter sans l’attraction inattendue qu’allait exercer sur moi le mouton noir de la ville. On disait de lui qu’il était perturbé. Froid. Un homme au lourd passé. Pourtant, ce que personne ne semblait voir chez Jax, c’était cet éclat lumineux dans son regard, ses élans de gentillesse, la façon qu’il avait de me faire sourire et même rire. Patient devant mes accès de tristesse, il approcha mes cicatrices avec douceur.

Il fut le calme opposé à ma tempête.

Mais lorsque nos passés respectifs revinrent hanter notre présent, nous primes conscience que les histoires d’amour ne se terminaient pas toujours comme nous l’espérions.

Parfois vous vous retrouvez seul au milieu des dégâts provoqués par la tempête.

À propos du livre

Paru le mois dernier en format poche chez Hugo New Romance, “Tempêtes du Sud” est le premier tome d’une série de 4 romans de Brittainy C. Cherry. Sa saga “Compass” utilise les quatre points cardinaux pour guider ses intrigues. Un livre correspond à une histoire et chacun peut donc être lu indépendamment des autres.

Dans “Tempêtes du Sud”, on fait la rencontre de Jax et de Kennedy, deux âmes brisées qui se retrouvent au même endroit. Et malgré les apparences, les deux personnages réalisent rapidement que le terme “inconnus” n’est pas le meilleur pour les décrire… Au contraire, Jax et Kennedy se connaissent depuis longtemps, tellement longtemps que leur première rencontre remonte à leur enfance. Mais les deux ont bien changé. Jax s’est refermé sur lui-même, et se complait dans son rôle de mouton noir de la ville. Quant à Kennedy, elle s’est perdue dans son tourbillon d’émotions qu’elle ne sait plus gérer suite au drame qu’elle a vécu. À force de se croiser constamment, Jax et Kennedy vont bien être obligés de se parler, et de s’ouvrir l’un·e à l’autre.

Mon avis

Ma dernière expérience de lecture avec Brittainy C. Cherry m’avait légèrement refroidie. Je n’avais pas particulièrement accroché, et j’avais peur que cela recommence. Pourtant, “Tempêtes du Sud” m’a tout de suite emportée dans son histoire que j’ai adoré.

D’abord, j’ai beaucoup accroché avec les personnages. Malgré l’aspect froid et renfrogné de Jax, je l’ai trouvé très touchant. Et on se rend vite compte que derrière sa carapace se cache un cœur tendre. Du côté de Kennedy, je me suis immédiatement prise d’affection pour elle. Dur de ne pas être touchée par la manière horrible dont la traite son mari à l’ouverture du livre, et j’ai été ravie de la voir fuir cet horrible personnage dès les premières pages ! Et que dire de Joy, cette voisine si particulière ? Un vrai joyau plein d’amour, de tendresse et de sagesse. Encore une fois, j’ai trouvé les personnages bien écrits et creusés, qui rendent facile l’empathie envers eux.

Côté intrigue, on peut encore une fois compter sur Brittainy C. Cherry pour briser notre coeur en mille morceaux dans “Tempêtes du Sud”. En effet, elle aborde des sujets difficiles mais qu’elle traite avec beaucoup de justesse. Et comme une vraie chirurgienne, elle recoud nos morceaux de coeur pièce par pièce au fur et à mesure de son histoire. J’ai été très touchée et émue par l’histoire des deux personnages, et j’avais qu’une envie c’était de les protéger.

En bref

“Tempêtes du Sud” est une romance touchante, émouvante, pleine de tendresse et d’amour. J’ai adoré prendre mon temps pour découvrir cette histoire au fil des pages.