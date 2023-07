Coup de coeur : À l’Ouest les vagues, de Brittainy C. Cherry

Troisième tome de la Série “Compass”, “À l’ouest les vagues” de Brittainy C. Cherry nous emmène en Californie pour l’histoire de Damian et Stella. Une histoire belle et douce entre deux personnages que la vie n’a pas épargné et qui apprennent à s’aimer.

Résumé

Dans le troisième tome de la série The Compass, Damian et Stella se rencontrent de façon peu commune après des funérailles. Par le passé, ils ont tous deux subi des traumatismes différents, qu’ils gèrent différemment.

Stella aime faire plaisir à son entourage alors que Damian est asocial. Une proximité forcée, via un mariage arrangé, les oblige à se retrouver coincés l’un avec l’autre, pour un minimum de six mois. Ils doivent apprendre à vivre ensemble et à s’en accommoder, mais ça va un peu plus loin que ce qu’ils avaient prévu au départ.

“J’ai toujours cru aux contes de fées. Lui, préférait les films d’horreur. Damian Blackstone se fichait pas mal de mon existence. Il est entré dans ma vie pour trouver des réponses à son propre passé. Je n’étais pas persuadée que les contes de fées tordus puissent se conclure par un Happy End. Malgré tout, j’étais bien déterminée à le découvrir.”

À propos du livre

Paru en Avril aux éditions Hugo New Romance en format poche, “À l’Ouest les vagues” est le tome 3 de la série “Compass” de Brittrainy C. Cherry. Le premier tome et le deuxième tome étaient des coups de coeur, le troisième a pris la même voie !

On retrouve Damian, le collègue ronchon mais adorablement touchant de Connor qui a pris la tête de la succursale en Californie. Il a un seul objectif : comprendre les éléments inconnus de son passé. Mais c’est sans compter sur les désirs étrange de son défunt père biologique qu’il n’a jamais rencontré. En effet, ce dernier souhaite le voir se marier avec Stella, sa fille adoptive, qu’il rencontre au détour d’une bataille pour un scone. Drôle d’entrée en matière, mais s’il veulent leur héritage, ils vont devoir s’y plier.

Mon avis

Je pensais honnêtement qu’il était impossible d’aimer un personnage plus que Connor. En réalité, c’est simplement parce que je n’avais pas encore rencontré la personnalité de Damian. En effet, on voyait un peu son côté grumpy dans le tome 2, et on a pu entrevoir sa loyauté. Mais dans “À l’ouest les vagues”, on le découvre vraiment, et on tombe pour lui avec une facilité déconcertante. En parallèle, nous rencontrons Stella, une jeune femme solaire, pétillante, et qui ne fait qu’un avec l’océan. En effet, sa mamie de coeur lui conte depuis toute petite les secrets de l’océan, et quand elle perd sa mère, elle s’y raccroche comme à la vie.

Dans ce troisième tome, Brittainy C. Cherry nous offre encore une fois des personnages extrêmement bien développés. Dans cette série, elle fait une habitude de dépeindre des héroïnes fortes émotionnellement et physiquement. Des héroïnes qui sortent des clichés que l’on a l’habitude de voir en romance. Exit la femme blanche, fine et fragile, dont l’homme a besoin de venir au secours. Dans la série Compass, les femmes sont noires ou racisées, grosses et fascinantes. Elles racontent leur histoire, leurs luttes aussi, sans jamais s’excuser d’exister, et nous, on s’y retrouve parfaitement. Parce que c’est un tel bonheur de voir ce type d’héroïnes s’épanouir dans des romances magnifiques !

Les thématiques abordées sont encore une fois importantes et plutôt bien traitées. On fait face au deuil, à la maladie, au sentiment d’abandon, au besoin de reconnaissance, aux recherches de ses racines, et bien-sûr, à la force de l’amour.

Malgré tout, j’ai retrouvé quelques légères facilités dans “À l’ouest les vagues”. En effet, certains éléments étaient un peu survolés, notamment dans la manière dont Damian s’ouvre à Stella. Cependant, cela n’enlève rien à la puissance du coup de cœur que représente cette lecture. “À l’ouest les vagues”l fait clairement partie des plus belles histoires que j’ai pu lire jusqu’à maintenant.

En bref

“À l’ouest les vagues” est une magnifique histoire d’amour entre deux personnages profondément attachants. La fin m’a rendue très triste pour la simple et bonne raison que je ne pouvais me résoudre à les quitter…