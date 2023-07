Bernard – Jeu d’ambiance distribué par Gigamic !

Après Monique, voici Bernard, le nouveau jeu d’ambiance, des éditions Bakakou, distribué par Gigamic. Un jeu de cartes, qui rappelle celui de Monique, mais en différent ! Ici, il va falloir construit des portraits, en posant des cartes qualificatives, jusqu’à s’en débarrasser.

La boîte rectangulaire, au même format que Monique, se compose de 300 cartes et les règles du jeu. Le jeu se joue à partir de 3 joueurs, de plus de 16 ans, pour des parties qui durent une vingtaine de minutes. Un jeu qui propose de construire des portraits, en posant des cartes qualificatives. Ces cartes proposent des qualités, des défauts, des métiers, des attributs physiques… Comme pour le jeu Monique, il y a des cartes qualificatives noires interdites aux joueurs de moins de 16 ans ! Le but de jeu est simple, pour remporter la partie, il faudra se débarrasser de toutes ses cartes !

Le jeu reste, également, simple, avec les joueurs qui posent, chacun leur tour, une carte sur la table. Ils essaieront, en même temps, de penser à un personnage, célèbre ou non, mais connu de tous les joueurs, qui répondent à la description des cartes posées. Ainsi, les joueurs se défaussent de leur carte, mais si à un moment donné quelqu’un dit « J’vois pas qui c’est ! », le joueur ayant posé la dernière carte devra se justifier ! Si le portrait est validé, la partie reprend, si ce n’est pas validé, il faudra piocher une carte. Le but du jeu, rappelons-le, est de se débarrasser de toutes ses cartes !

Le jeu est très amusant, avec des portraits singuliers, parfois difficiles. Il reste rempli de créativité, de bluff et de prises de risque, pour tenter de se défaire de ses cartes. Les parties sont assez rapides, pour une ambiance plaisante, en famille ou entre amis. La boîte n’est pas trop imposante, elle se transportera facilement, en soirée, en week-end ou en vacances, dans un petit sac !

Bernard est un nouveau jeu d’ambiance, des éditions Bakakou, qui suit le jeu Monique ! Un jeu simple et efficace, qui propose de se débarrasser de ses cartes, tout en construisant des portraits qu’il faudra justifier, avec l’aide de différents qualificatifs, parfois surprenants !

