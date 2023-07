C’est quoi… ? Pourquoi je suis triste ?

Pourquoi je suis triste ? est un ouvrage de la collection C’est quoi … ?, des éditions Usbrone, paru en mai 2023. Un documentaire, avec des rabats à soulever, qui vient répondre aux questions des jeunes lecteurs. Le livre propose de comprendre ses sentiments et à se sentir mieux…

Le livre débute directement avec une première double page qui pose la question : Pourquoi je suis triste ? Il est expliqué, aux enfants, qu’il se produit parfois des évènements qui peuvent contrarier. Cela peut partir d’un incident minime, d’un moment d’ennui, de solitude, mais parfois cela peut aussi durer plus longtemps. Mais en soulevant les rabats, les enfants peuvent trouver des remèdes à ces évènements contrariants. En effet, l’ennui, la solitude, le manque d’un être aimé et une petite bêtise ne durent jamais très longtemps. Les enfants peuvent avoir cette capacité à passer à autre chose, à trouver du réconfort ailleurs, avec doudous, d’autres pensées…

Pour y remédier, il est suggéré de penser à ce qui peut rendre triste. Mais aussi de réaliser qu’autour de soi, il y a la bienveillance, le partage, l’entraide… Le livre vient décrypter le sentiment de tristesse, à travers différentes scènes que les jeunes lecteurs pourront comprendre. Des situations du quotidien qui se suivent, que les enfants reconnaîtront, entre avoir mal, solitude, contrariétés… Heureusement, derrière les rabats à soulever, il y a des réponses et des solutions, qui raviront les enfants. Le bonheur et le sourire sont également abordés dans ce documentaire riche et intéressant, adapté aux enfants à partir de 3 ans. Le dessin est plutôt rond, avec un trait fin et assez plaisant.

Pourquoi je suis triste ? vient compléter la collection C’est quoi… ?, des éditions Usborne. Un documentaire fait de questions et réponses, à retrouver sous des rabats à soulever, qui vient rassurer, comprendre et se sentir mieux, sur l’émotion de la tristesse, les pleurs, les contrariétés…

