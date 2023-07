Mon imagier à emporter – Ed. Langue au chat

Mon imagier à emporter est une collection de livres jeunesse des éditions Langue au chat, qui s’enrichit de deux nouveaux titres. Les animaux du monde et Une journée à la ferme sont parus en mars 2023, et proposent de faire découvrir deux univers fascinants aux tout-jeunes lecteurs.

Les livres sont petits, avec des pages cartonnées, solides, ainsi qu’une poignée, pour être transportés plus facilement, par les jeunes enfants. Sur la couverture se trouve le thème général, mais également une petite annotation. En effet, les enfants sont invités à retrouver, à chaque double, une coccinelle ou un papillon, selon le livre. La première double page des animaux du monde présente les animaux de la forêt. Pour cela de jolies photographies viennent agrémenter l’ouvrage, avec simplement le nom en-dessous. Pour l’imagier autour de la ferme, la découverte commence avec la basse-cour et le poulailler.

Les petits livres sont très pratiques et amusants à transporter, pour les tout-petits. Les imagiers possèdent des pages cartonnées, assez solides pour les petites mains, permettant aussi d’être plus facilement tournées. A chaque double page un nouveau thème est abordé, permettant de mieux différencier et cerner certaines choses. Les imagiers restent simples et colorés, offrant de belles photographies auxquelles sont accolés les noms. Les jeunes lecteurs vont pouvoir développer leur langage et enrichir leur vocabulaire, en associant une photo à un mot. L’univers est coloré et très plaisant, assez réaliste, grâce à ces superbes clichés. La mise en page reste claire, permettant d’observer correctement chaque élément. Ainsi, le jeu d’observation va plus loin, avec une coccinelle ou un papillon à retrouver à chaque double page !

Mon imagier à emporter est une nouvelle collection des éditions Langue au chat, qui débute avec Les animaux du monde et Une journée à la ferme. Deux imagiers pratiques et captivants, qui proposent de découvrir deux univers fascinants et de développer le langage.

