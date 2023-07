Porté par les femmes depuis l’ère victorienne à nos jours, le corset a pour but de sculpter la taille, pour la rendre plus fine. Ce style de vêtement maintient fermement la poitrine et donne une silhouette en forme de sablier.

Au début de la Renaissance, la mode de la silhouette fine fait son apparition dans les cours européennes. Le corset connu aussi sous l’appellation de ”corps à baleine” ou encore de “corps piqué” est le seul vêtement capable d’apporter un buste en V. Il devient le symbole d’élégance grâce à l’apparence svelte qu’il offre au corps.

Aujourd’hui, le corset à connu un grand nombre de changements et se porte principalement comme vêtement de mode. Il donne un look chic, une allure séduisante et continue à faire craquer la gent féminine. Nous allons voir ensemble comment porter un corset pour femme et comment mettre en avant ce style vêtement rigidifié.

Lequel choisir, Corset overbust ou Corset underbust ?

Dans un premier temps, pour bien choisir son corset, vous devez d’abord déterminer en quel occasion souhaitez-vous le porter. L’idéal pour un événement chic est d’opter pour un corset overbust. Il recouvre la poitrine, affine la taille et les hanches, pour un style glamour et élégant. Il se marie bien avec une jupe en dentelle, un pantalon taille haute, ou un taille satinée.

Néanmoins, pour la vie de tous les jours, le corset underbust est plus adapté. Il se positionne sous la poitrine et réduit uniquement le tour de taille. Moins rigide, il vous laisse libre de vos mouvements, en plus d’être agréable à porter.

Corsets à manches longues ou à manches courtes ?

Après avoir choisi le type de corset que vous souhaitez porter, il est indispensable de prêter attention aux manches !

Optez pour les longues manches en saison hivernale. Sachant qu’elles recouvrent la totalité de votre bras, vous préservez votre chaleur corporelle avec ce type de modèle. Vous obtiendrez une apparence svelte, car visuellement les longues manches donnent l’impression que vous avez un buste plus long et affiné.

En revanche, en période de forte chaleur, nous vous conseillons des corsets à manches courtes. Elles recouvrent légèrement les épaules et apportent un style décontracté. Porter un corset en ayant une sensation désagréable d’étouffement, n’est pas le résultat recherché.

C’est pourquoi, vous devez prendre en compte la saison, la température extérieure ou encore, le lieu ou vous désirez le porter.

Quels styles vestimentaires avec un corset ?

Le corset est une pièce qui s’associe parfaitement à plusieurs styles vestimentaires. Vous pouvez envisager de le porter avec une robe, un pantalon large ou cintré, sur une chemise, sous un blazer et bien d’autres combinaisons aussi belles les unes que les autres.

Voici les 4 styles vestimentaires les plus appréciés cette année :

1) Style tendance

Pour un look tendance, associez un corset en cuir vert à un pantalon en costume noir. Tout en restant dans le même esprit, combinez-le à un jean taille haute ajusté. Vous obtiendrez ainsi une allure plus cool, mais très élégante.

2) Style classique

Pour un style à la parisienne, élégant et rafinée, adoptez un corset blanc et un tailleur noir satiné ou un pantalon bouffant pour une touche plus chic. Les femmes aux styles classiques ont besoin de qualité et d’authenticité, dans les vêtements qu’elles portent. Le corset correspond parfaitement à cette demande et fait de lui la pièce idéale.

3) Style moderne

Inspiré par les “business woman accomplies”, le style moderne est dynamique et minimaliste. Glissez un top corset coloré sous un smoking noir avec une coupe droite. Finalisez votre tenue en portant une ceinture dorée sur un pantalon de costume, pour obtenir un look particulièrement pointu.

4) Style vintage

La mode vintage devient de plus en plus populaire et porter un corset représentant l’époque victorienne est devenu très branché. Vous pouvez l’associer à toute sorte de bas comme un pantalon corsaire, un jeans slim ou à pattes d’éléphant. Choisissez des motifs qui symbolisent le look rétro, vichy, pied-de-poule, à rayures, à fleurs, ou encore à poids.

Quels accessoires porter avec un corset ?

Pour ajouter du charme à l’ensemble de votre tenue, vous devez prendre soin de bien choisir vos accessoires. Si vous portez un corset sans bretelles, un collier ou un foulard comblera le vide du buste.

Vous pouvez également attacher vos cheveux pour laisser le cou libre et remplacez le bijou au cou par des boucles d’oreilles colorées. Votre corset sera davantage mis en valeur, ainsi que votre buste.Pour une finition parfaite, adoptez des chaussures qui sont de la même nuance que votre corset. Osez les talons aiguilles en soirée, ou les baskets de ville pour se promener, en vérité, le corset se combine facilement avec différents styles de chaussures.