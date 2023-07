Transfert – Le réputé Podcast raconté dans un livre

« Transfert » fait partie des podcasts les plus réputés. Nous sommes nombreux à écouter les témoignages d’hommes et de femmes autour de thématiques joyeuses ou tristes. Et pour en faire profiter les lecteurs, « Transfert » rejoint les éditions Leduc grâce auxquelles ils vont découvrir des parcours de vie intenses.

« Transfert » – Des histoires intimes et inspirantes

Le podcast « Transfert » propose depuis plusieurs années d’écouter des témoignages de tous genres, dans des thématiques actuelles, drôles, tristes également et très souvent fortes en messages. Ici, il est justement question de découvrir quelques histoires cultes ainsi des inédits, spécialement pensés pour le livre.

« Des parcours de vie pleins d’espoir, inédits et à redécouvrir »

« Transfert », c’est plus d’un million d’écoutes, soit l’occasion pour nous auditeurs de faire la connaissance d’interlocuteurs faisant partie de mondes différents. Les histoires sont parfois difficiles, mais elles ont cette particularité d’avoir ce petit quelque chose qui fait que la vie s’arrange en s’en donnant la peine. Ou, dans le simple fait d’y croire. Ce sont d’ailleurs des épisodes marquants déjà diffusés en audio. Pas d’inquiétude pour les lecteurs qui auraient soif d’inédits, d’autres histoires sont également proposées.

« Des vrais parcours de vie qui racontent des histoires de guérison »

Enfin, « Transfert » fait partie de ces livres témoignages qui prouvent qu’il est possible de se sortir de situations difficiles, parfois secrètes, voire inavouables. Comment ? En se battant, en faisant la bonne rencontre, en croyant en sa bonne étoile, etc. Bref, transmettre au lecteur l’anecdote dans l’idée qu’il puisse lui-même se projeter au cœur de sa propre vie. Se sentir solidaire, ou simplement pour découvrir des vies et parcours bien loin de son quotidien. Un peu comme une prise de conscience.

« Transfert » est un livre qui vaut le détour. Et il y a fort à parier que les nouveaux seront pressés de découvrir les nombreuses histoires racontées sur le podcast. À savoir, de vrais récits, dans des thématiques parfois violentes, voir tabous (maladie,inceste, mort), et bien sûr, des témoignages plus tendres qui inspirent…

Pour découvrir le livre « Transfert », rendez-vous sur le site Amazon.