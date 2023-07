La collection Pokémon, des éditions Les livres du Dragon d’Or, se complète avec Mon livre-puzzle, paru fin mai 2023. Un livre original qui propose aux jeunes lecteurs de retrouver 5 puzzles de 6 pièces, et de retrouver des Pokémon dans les scènes à reconstituer.

Le livre débute directement avec des informations mini-Pokédex sur trois Pokémon. Les enfants vont donc retrouver Corvaillus, Corayôme et Caninos, et devoir les retrouver sur la scène de la page à côté. Les catégories, le type, la taille et le poids sont notifiés, tout comme leur évolution. Un petit paragraphe vient compléter les informations autour de ces trois créatures à retrouver dans la scène, à côté. La scène, sur l’autre page, est un puzzle de six pièces, à défaire et refaire. Des pièces cartonnées, assez solides et faciles à replacer. La scène reste pleine de détails, présentant quelques créatures surprenantes et amusantes.

Ainsi de suite, à chaque double page, les enfants et fans vont retrouver des mini-Pokédex et un puzzle. Trois Pokémon se voient présentés, livrés avec quelques informations qui sauront plaire aux jeunes lecteurs, pour mieux connaître les créatures. Ces trois Pokémon sont à retrouver dans une scène grouillante de détails. En effet, sur la page d’à côté, un puzzle est à défaire et reconstituer. C’est dans ce puzzle que les enfants sont invités à retrouver les trois Pokémon présentés. Les environnements sont différents, avec des créatures incroyables et quelques incontournables. Le livre-jeu semble assez complet, proposant des puzzles plaisants et des informations sur de nouveaux Pokémon, entre autres. Il se complète par un cherche et trouve que les enfants savent toujours apprécier !

Pokémon – Mon livre-puzzle est un bel ouvrage des éditions Les livres du Dragon d’Or. Un livre-jeu assez complet qui propose aux enfants de s’amuser avec des puzzles, de développer leur sens de l’observation et de compléter leurs connaissances sur quelques créatures.

