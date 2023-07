Le grand livre d’activités en carton – Éditions Gallimard Jeunesse 

« Le grand livre d’activités en carton » fait partie des ouvrages qui ne passent pas inaperçus aux Éditions Gallimard Jeunesse. Les enfants vont faire parler leur créativité en réalisant plusieurs créations décrites pas à pas avec de simples chutes de carton.

Une idée ingénieuse, lorsqu’on sait à quel point ils aiment les activités ludiques qui ont un sens, à savoir la protection de l’environnement grâce au recyclage notamment, on adore !

« Le grand livre d’activités en carton » – 25 projets fascinants

Le cartonnage fait partie des activités qui rencontrent de plus en plus de succès. Et notamment auprès des enfants qui aiment faire parler leur imagination au profit d’œuvres d’art réalisées par leurs soins : coloriage, peinture, collage, etc.

Et c’est exactement le cas avec « Le grand livre d’activités en carton » qui propose justement aux enfants de réaliser des créations guidées à base de carton recyclé.

Le livre en lui-même est magnifique, tout semble avoir été pensé dans le moindre détail, à commencer par son grand format qui permet un visuel plus précis. Quant à l’intérieur du livre, le glaçage de chaque page donne envie de suivre chaque étape. Car oui, les créations sont plus que détaillées, par des photos zoomées, parlantes instantanément. Quant aux étapes, elles sont décrites pas à pas, de façon à ce que les enfants se sentent en confiance avant de se lancer dans une quelconque création.

Un livre construit étape par étape pour encore plus de facilité.

Les enfants pourront donc se lancer dans 25 projets différents autour de réalisations inspirantes. Nous avons notamment eu un coup de cœur pour « Les papillons équilibristes » ou encore « Le dragon marionnette ». Les jeunes qui aiment se déguiser pourront s’improviser chevalier, robot ou dragon, rien que cela ! Pas de panique pour ceux qui craindraient de se lancer, le livre a été pensé pour qu’ils puissent se sentir à l’aise dès le départ, en citant le matériel nécessaire pour chaque projet. Ils trouveront aussi de nombreux conseils techniques, des idées de décoration, et bien sûr des photos qui parlent d’elles-mêmes, plus réalistes les unes que les autres.

Si « Le grand livre d’activités en carton » vous inspire, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux autres ouvrages dans cette même collection, ils valent le coup !

Le livre est disponible sur le site d’Amazon.