Coup de coeur : Lueurs de l’Est, de Brittainy C. Cherry

Deuxième tome de la Série “Compass”, “Lueurs de l’Est” de Brittainy C. Cherry nous emmène à New York pour l’histoire de Connor et Aaliyah. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçu·e du voyage !

Résumé

L’amour est le meilleur des super pouvoirs !

Connor et Aaliyah se rencontrent lors d’une fête d’Halloween. Ils scellent un pacte : passer une nuit parfaite ensemble, à explorer la ville et à faire découvrir à l’autre ses lieux préférés. Au lever du jour, chacun reprend son chemin.

Deux années passent, quand Connor et Aaliyah se recroisent. Jason, le fiancé d’Aaliyah travaille pour Connor et fait faux bond à Aaliyah, le jour de leur mariage. Connor propose à Aaliyah de l’héberger. Au bout d’un certain temps, leur colocation fonctionne si bien qu’ils la poursuivent le temps qu’Aaliyah achève l’interview de Connor pour son magazine.

À propos du livre

Paru en Mars aux éditions Hugo New Romance en format poche, “Lueurs de l’Est” est le tome 2 de la série “Compass” de Brittrainy C. Cherry. Après un premier tome qui m’avait totalement conquise, j’avais hâte de découvrir le deuxième. Connor est un personnage qu’on rencontre déjà dans le tome 1, et qui m’avait intrigué par son comportement. En effet, celui-ci était un peu fanfaronnant, toujours à blaguer, je me demandais ce que ça cachait. “Lueurs de l’Est” vous fera découvrir une toute nouvelle facette de Connor, via une histoire très émouvante.

On ne savait que peu de choses de Connor dans le tome 1, à part qu’il touchait un peu à tout, qu’il bouillonnait d’idées et que sa mère était malade. Rien d’étonnant donc à ce qu’il devienne rapidement un féru du boulot et fasse une ascension fulgurante. On retrouve donc Connor dans la vingtaine, qui passe une soirée d’Halloween, déguisé en Captain America. Lors de cette soirée, il rencontre Aalyiah, déguisée en Petite Chaperon Rouge, et ils passent une nuit inoubliable. Contrairement à ce que vous pensez, ils ne s’embrassent même pas cette nuit-là. Rien de charnel pour commencer entre ces deux-là, mais une nuit à apprendre à connaître l’autre, à l’écouter et apprendre à s’aimer. Au petit matin, ils reprirent chacun leur chemin et ne devaient plus jamais se revoir.

Au hasard des détours de la vie, quelques années plus tard, Aaliyah doit se marier avec un collègue de Connor et les amène à se revoir. Mais le futur mari d’Aaliyah n’est pas du tout ce qu’elle imaginait. En effet, il l’abandonne devant l’autel, et c’est Connor qui s’occupe d’elle alors que tout son monde s’effondre.

Mon avis

Connor et Aaliyah, c’est un peu comme une évidence. D’abord parce que Connor est ce personnage parfait qui fait du bien. Cet homme profondément bon, qu’on aimerait croiser plus souvent dans la vraie vie ! En temps normal, dans la romance, j’ai une préférence pour les personnalités imparfaites. Mais là, croyez-moi, j’avais juste besoin de Connor. Il a ses propres défauts, mais n’en reste pas moins parfait. Et il n’a clairement pas perdu sa jovialité et son entrain.

De son côté, Aaliyah est très attachante, son histoire est émouvante. On comprend ses peurs, ses angoisses. Sa relation avec Connor est vraiment très belle, comme une fleur qui s’épanouit au contact du soleil.

Les autres personnages sont aussi très intéressants, qu’ils soient attachants ou non. Gros coup de coeur pour Damian le collègue de Connor. Son alter ego qui lui est diamétralement opposé, ronchon et silencieux, mais que j’ai tout de suite adoré !

Les rebondissements sont plus ou moins inattendus mais nous laissent sans voix dans tous les cas. Comme à son habitude, Brittainy C. Cherry dépeint le meilleur comme le pire chez les humains. Mais “Lueurs de l’Est” prend une saveur toute particulière quand on réalise à quel point elle s’est inspirée de sa propre vie et de son vécu, notamment émotionnel, pour écrire ce livre.

En bref

“Lueurs de l’Est” fut un véritable coup de coeur pour moi, du début à la fin de ma lecture. Un roman doux, émouvant, rempli d’étincelles d’amour qui fera beaucoup de bien à votre petit coeur. Maintenant que j’ai découvert que le tome 3 est à propos de Damian, laissez-moi me ruer dessus afin de pouvoir vous en parler !