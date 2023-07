Ipanema – Des tongs et sandales tendances pour cet été

Je ne sais pas vous, mais moi j’attends ces vacances avec impatience ! Je suis d’ailleurs en train de boucler mes valises, et notamment mon sac de plage dans lequel je glisse l’essentiel, à commencer par mes tongs Ipanema qui me suivent depuis plusieurs années maintenant.

Ipanema France – Un choix fou de tongs de qualité made in France

Ipanema a cette particularité de proposer des tongs de qualité aux looks tendances. Et c’est pour cette raison qu’on adore les mettre à nos pieds durant tout l’été.

Le choix est dingue !

Il suffit de se rendre sur le site officiel pour apprécier les différents styles proposés par la marque. Certaines sont élégantes, d’autres plus décontractées, voire sportwear. Quant aux formes et aux couleurs, elles sont nombreuses et variées également. Petit plus : Ipanema prend soin de l’environnement depuis plus de 30 ans. Les sandales et tongs que la marque propose sont en PVC recyclé à 30 % et entièrement recyclables. La matière est vegan, sans phtalates. Soit, un geste apprécié de la part de cette jolie marque qui se sent préoccupée par la planète.

La couleur verte, la tendance de l’année !

Le green a le vent en poupe cette année. C’est clairement la couleur star des podiums. Et il suffit de se rendre dans les magasins de vêtements pour apprécier les tee-shirts, combi’, jupes, robes et autres accessoires de cette couleur dans les rayons.

Eh bien, sachez que la marque Inapema propose également plusieurs modèles dans des dégradés de vert, allant du clair à l’intense. Les formes sont diverses et variées, il vous suffira de choisir celles qui iront le mieux avec vos tenues ou de vous emparer de votre coup de cœur. Pour ma part, je trouve qu’il y a de jolis modèles qui iront parfaitement avec une tenue classe ou plus décontractée. Et j’avoue avoir un petit faible pour les sandales plutôt que les tongs. Et dans cette catégorie, les modèles ne manquent pas.

Mon coup de cœur : la sandale Follow qui est juste canon.

Ce que j’apprécie également avec Ipanema, c’est le souci du détail : formes, lanières, boucles, etc. Sans oublier le confort de la semelle qui permet de faire de longues promenades au bord de l’eau sans risque de bobo. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil aux tongs Classica Brasil II qui valent le détour. Et franchement, je trouve qu’elles sont mixtes et ça, c’est plutôt canons ! Quant aux prix, ils sont relativement accessibles, de 20 € à 40 € selon le modèle.

Alors si vous avez envie de porter des tongs tout en étant tendance, n’hésitez pas à découvrir les différents modèles proposés par Ipanema. Encore une fois, le choix est dingue, et la marque propose également des tongs pour les hommes.

Bel été à tous !