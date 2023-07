Mon premier calendrier 2023-2024 – Ed. Gründ

Mon premier calendrier 2023-2024 est un nouvel ouvrage qui vient présenter une nouvelle année scolaire, pour les jeunes élèves. Un calendrier éphéméride, paru aux éditions Gründ, en juin 2023, qui invite à s’initier à la notion de temps et à faire de nouvelles découvertes chaque jour.

L’éphéméride est à effeuiller, chaque jour, à partir du 4 septembre 2023, jour de la rentrée. Des découvertes sont à y faire, pour s’amuser et apprendre, autour de différents thèmes comme le monde, l’alphabet, les couleurs, les nombres, les comptines, les premiers mots en anglais… Les jours de la semaine, les mois et les saisons sont également à retrouver chaque jour. L’ouvrage, spécialement conçu pour les jeunes enfants et élèves de maternelle, s’avère être un outil d’apprentissage ludique, offrant un rituel rassurant et intéressant. L’éphéméride s’effeuille offrant ainsi une page par jour, pour y découvrir, petit à petit, la notion du temps qui passe.

L’ouvrage est assez complet et plaisant, intéressant, tant pour les enfants que pour les parents qui peuvent accompagner pour cet apprentissage. En effet, la notion du temps est particulièrement difficile à expliquer et à apprendre. Ainsi, cet outil propose un rituel permettant chaque jour de passer au jour suivant, avec des feuilles à retirer. Les jours, les mois et même les saisons sont à retrouver, pour voir aussi la nature qui change selon les saisons, les mois… Des jeux, comptines, petits quiz et autres invitent, entre autres, à compter, découvrir les lettres, des animaux, enrichir le vocabulaire, apprendre des mots d’anglais… Des autocollants, pour personnaliser le calendrier, viennent compléter l’ouvrage, qui peut s’accrocher au mur, grâce à une ouverture prévue à cet effet. Le graphisme est rond, doux, proposant un univers coloré et plaisant.

Mon premier calendrier 2023-2024 est une éphéméride plutôt bien conçue et intéressante, des éditions Gründ. Un ouvrage qui s’effeuille, pour accompagner les enfants, tout au long de l’année scolaire 2023-2024, à s’intéresser à la notion complexe du temps, tout en s’amusant.

