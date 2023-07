La nuit de la goule – Ed. Delcourt

La nuit de la goule est un récit complet horrifique, un comic des éditions Delcourt, paru en juillet 2023. Un album, de Scott Snyder et Francesco Francavilla, qui offre un thriller terrifiant, une enquête haletante sur un film disparu, qui va se révéler bien plus dangereuse que prévue.

Dans le désert californien, à soixante-quinze kilomètres à l’ouest de Calexico, dans la nuit, une voiture avance sur un chemin. Un père et son fils sont à l’intérieur et discutent. Le fils, Orson tente d’expliquer à son père qu’il n’y a rien ici… Le père affirme qu’il leur faut faire encore un kilomètre et demi, d’après le GPS. Orson réplique aussitôt que c’est peut-être le GPS qui veut les tuer. Voilà donc ce qui pourrait faire le super film d’horreur dont rêve le père. Puis, le jeune garçon rajoute qu’il est temps de rentrer… Le père tente de rassurer et explique que c’est l’aventure pour eux ! Le garçon reste plus rationnel, affirmant qu’être sur une route de terre, au beau milieu de nulle part, un samedi soir, à la recherche d’un hôpital, ne ressemble en rien à une aventure. L’homme rappelle qu’il s’agit d’un hospice…

Le récit assez dense est bien découpé, en plusieurs parties et flashbacks. Il présente un père, qui emmène son fils, dans une curieuse enquête sur un vieux film d’horreur que l’on croyait disparu. A l’hospice, ils espèrent retrouver l’homme à l’origine de cette œuvre magistrale. Mais l’entrevu ne va pas se passer comme prévu et des révélations vont s’avérer surprenantes et inquiétantes. Le comic est fabuleux et captivant, offrant un thriller d’horreur, très bien mené, aussi captivant qu’effrayant. La bande dessinée oscille entre réalité et fiction, au début, puis bascule petit à petit dans l’horreur, apportant des preuves et des faits surnaturels, inexplicables et affreux. Une étrange et terrible créature serait à l’origine de tout… Le dessin reste tout aussi captivant, avec des atmosphères différentes selon le présent et le film, qui représente le passé. Le trait reste assez épais, mais fluide, offrant un découpage très efficace et dynamique.

La nuit de la goule est un récit complet d’horreur plutôt bien réussi, des éditions Delcourt. Un comic qui offre un thriller d’horreur, bien mené et haletant, offrant une enquête surnaturelle, entre mort, passé, fascination, légende, guerre, famille, créature, film d’horreur, légion…

